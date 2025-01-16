停職的高虹安推出隱藏版春聯太搶手 加印版可至這3竹市議員服務處索取

新竹市今年不僅有市府發送的「幸福安康」春聯，新竹市長高虹安也印製隱藏版的「蛇馬攏安」春聯，限量2000張剛推出就被索取一空，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，因索取踴躍且詢問的人眾多，最終再加碼印製4000份，可至指定議員服務處索取。

高虹安雖停職中，不過近期仍積極出席企業和機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。近來因農曆春節將至，有支持者自發為高虹安量身設計「蛇馬攏安」專屬春聯。為祝賀市民朋友新年快樂，高虹安決定出資少量印製，沒想到被PO網後造成瘋搶。

民眾黨新竹黨部主委李國璋說明，高虹安原本自行出資印製2000份春聯，馬上就被索取一空，因索取踴躍且詢問的人眾多，最終再加碼印製4000份，共6000份，即日起可在自己的服務處以及副議長余邦彥、議員陳慶齡服務處免費索取，並強調這是最後一波加印，「真的是限量」。

不過民進黨籍新竹市議員楊玲宜批評，高虹安近期積極復出，無視於一審涉貪案被判有罪停職的事實，高調張揚以現任市長姿態出席市府各大局處尾牙，甚至印製春聯發送鄰里，也難怪代理市長邱臣遠一氣之下遠離新竹，飛往國外渡假散心。高虹安此舉不僅是「乞丐趕廟公」，更是喧賓奪主，讓新竹市民錯亂新竹市長鬧雙胞的笑話。

民進黨籍新竹市議劉崇顯也批，試想過去藍綠兩大黨有哪個行政首長，在涉貪一審遭判有罪停職時，還敢如此大剌剌的拋頭露面，毫不遮掩的影響與干預市府運作，並濫用公務資源為自己做個人宣傳，民眾黨曾多次標榜超越藍綠，現在看來只有道德的底限令人望塵莫及。

不過新竹市民政處長施淑婷也澄清，今年1月8日開始，市府所發放的賀歲春聯，是新竹市代理市長邱臣遠的春聯，近期高虹安市長在出席活動時，也有相當多的民眾希望能夠索取高市長的春聯，因此自行少量印製，「並非是由市府印製」。