停職的高虹安推出隱藏版春聯太搶手 加印版可至這3竹市議員服務處索取
新竹市今年不僅有市府發送的「幸福安康」春聯，新竹市長高虹安也印製隱藏版的「蛇馬攏安」春聯，限量2000張剛推出就被索取一空，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，因索取踴躍且詢問的人眾多，最終再加碼印製4000份，可至指定議員服務處索取。
高虹安雖停職中，不過近期仍積極出席企業和機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。近來因農曆春節將至，有支持者自發為高虹安量身設計「蛇馬攏安」專屬春聯。為祝賀市民朋友新年快樂，高虹安決定出資少量印製，沒想到被PO網後造成瘋搶。
民眾黨新竹黨部主委李國璋說明，高虹安原本自行出資印製2000份春聯，馬上就被索取一空，因索取踴躍且詢問的人眾多，最終再加碼印製4000份，共6000份，即日起可在自己的服務處以及副議長余邦彥、議員陳慶齡服務處免費索取，並強調這是最後一波加印，「真的是限量」。
不過民進黨籍新竹市議員楊玲宜批評，高虹安近期積極復出，無視於一審涉貪案被判有罪停職的事實，高調張揚以現任市長姿態出席市府各大局處尾牙，甚至印製春聯發送鄰里，也難怪代理市長邱臣遠一氣之下遠離新竹，飛往國外渡假散心。高虹安此舉不僅是「乞丐趕廟公」，更是喧賓奪主，讓新竹市民錯亂新竹市長鬧雙胞的笑話。
民進黨籍新竹市議劉崇顯也批，試想過去藍綠兩大黨有哪個行政首長，在涉貪一審遭判有罪停職時，還敢如此大剌剌的拋頭露面，毫不遮掩的影響與干預市府運作，並濫用公務資源為自己做個人宣傳，民眾黨曾多次標榜超越藍綠，現在看來只有道德的底限令人望塵莫及。
不過新竹市民政處長施淑婷也澄清，今年1月8日開始，市府所發放的賀歲春聯，是新竹市代理市長邱臣遠的春聯，近期高虹安市長在出席活動時，也有相當多的民眾希望能夠索取高市長的春聯，因此自行少量印製，「並非是由市府印製」。
新竹市行政處表示，今年春聯共印製18.7萬份，自1月8日起透過區公所鄰里系統發送至各家戶，其中3000份已於1月8日在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等地點發放，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言