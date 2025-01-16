TPASS 2.0最高回饋40% 桃園副市長蘇俊賓：司機人力短缺才是問題

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通部規畫TPASS 2.0常客優惠，只要單月持電子票證搭乘公共運輸達11次以上即可享15％回饋，預計2月上路。桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，價格誘因雖是工具之一，但不是現在運量無法提升的主因，呼籲中央要儘速解決司機人力短缺的核心問題。

蘇俊賓表示，PASS 1.0政策實施後，捷運、輕軌及台鐵的運量成長顯著，台鐵運量成長相較於2022年甚至高達近44%，但市區公車及公路客運的成長率還不到20%，明顯低於其他公共運具。

蘇俊賓直言，市區公車及公路客運成長有限，關鍵還是在於許多路線班次「有需求卻沒有駕駛人力」，全國目前仍有2215名大客車駕駛的缺口，若TPASS 2.0僅注重在常客優惠措施，未注意到是否有足量的公車駕駛與班次需求匹配，恐無法達到TPASS政策要全面提升大眾運輸的目標。

蘇俊賓表示，桃園市目前公車司機仍有大量需求，市府過去一年積極推動客運駕駛受訓即就業人力培訓計畫，成功訓練90名駕駛，將缺口從272人縮減至212人，雖達到一定的功效，但是從數字上也可以看得出來，若無這些努力，缺口可能已擴大至300人。

他建議，交通部應可補助各縣市共同推動受訓即就業政策，以桃園市為例，報名參訓者在5個月訓練期內，可領取基本薪資、學習津貼及完訓獎金等，每月約可領約4萬元左右，正式上路後的薪資也可達6至7萬元，可以吸引更多人投入公車駕駛行業。

蘇俊賓強調，這不僅能迅速緩解駕駛短缺，也能避免單一縣市培訓後，人才流至其他縣市，各縣市一起推動也可以降低地方政府推動的疑慮。據他了解，目前有部分縣市也有意願嘗試類似計畫，呼籲中央與地方攜手合作，共同解決駕駛流失問題。如果能將現有駕駛缺口從2215人縮減至1000人以下，TPASS政策效果將更加顯著。