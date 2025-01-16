桃市立美術館完工無法獲使照 1原因造成盼中央挹注經費

桃園市立美術館2020年開工、預計2026年完工，先前減項發包預算約37.5億元，但立委萬美玲批缺乏機電、消防及排水等設備，根本無法取得使用執照，桃園市長張善政上任後重新檢討，並追加20.6億元，爭取文化部按過去中央補助比例35%分擔7.2億元。文化部長李遠表示，此案需由行政院通過才能核定經費，將全力協助桃園市府爭取。

桃園市立美術館2020年開工興建，目標2026年3月配合台灣設計展前完工，原預算逾37.5億元，卻張善政上任後重新檢討，需追回20.6億元，興建內容包括機電消防、空調、燈控與智慧建築工程、照明設備、景觀與排水、指標系統與家具、2館連通空橋等。

立法院教育文化委員會召委萬美玲今舉行考察表示，建設應是一棒接一棒，不過先前因缺工料等情況減項發包，但卻不是減景觀或裝潢，而是機電、空調、消防及排水等都沒做，將導致桃園市美術館不但無法順利取得使用執照，恐淪為空有美麗外表全台最大「蚊子館」。

萬美玲說，這半年在立院不斷質詢希望中央及地方攜手解決，需增加的20.6億元經費，爭取文化部按過去中央補助比例35%分擔7.2億元，盡快完成。加上2026台灣設計展的舉辦，桃園作為國門之都，有這座本身設計就是藝術品的國際級美術館，搭配設計展，將帶動在地文化、藝術紮根與發展並讓國際看見。

立委王義川說，建設不分藍綠，希望經費盡速到位，不然拖下去要花費更高的經費，期盼準時完工，不要又花很多時間在行政。立委魯明哲表示，美術館坐落2座大公園上面，總面積約10公頃，旁邊又有機捷A19站，腹地大交通便捷，是非常理想的文化園區，希望盡速完成。

桃園市副市長王明鉅表示，美術館因很多設備未到位，當時就知道無法取得使用執照，缺經費工程落後，因此要追加預算至58億元，經費對市府是沉重負擔，但盼有機會獲得35％補助經費，台灣設計展讓工程完工。

文化部司長周雅菁說，桃園市立美術館是唯一在文化部的地方政府公共建設計畫，因此需要透過行政院核定，當初聲明要追加經費要由地方負擔，不過去年市府積極爭取，但文化部支持，因此會協助地方爭取。