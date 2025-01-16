發揮巧思創意！苗栗特殊教育教材設計比賽優勝名單出爐

苗栗縣政府辦理特殊教育教材設計比賽，鼓勵特教老師研發自編教材送件參賽，113學年度比賽結果今天公布，其中獲特優的福興國小教師林昱均設計的「AI小幫手開啟我的寫作旅行」運用ChatGPT提升學生發展觀察與描述能力，教學極富創意。

縣府指出，另一件特優作品「地方創生、社區培力、青創作品展覽會」由大湖國中張巧慧、林樺秀、楊明獻及田駿禹等4名教師團隊共同研發，具有跨領域創意設計主軸，結合課程、實作與鄉土關懷，教導學生手繪明信片、Canva平面設計工具製作社區摺頁、彩色酒瓶燈、大湖老地方攝影、青創作品展覽會，有完整歷程及構思，極富創意與用心。

縣府指出，為啟發特殊教育學生學習興趣，縣府多年來持續辦理特殊教育教材設計比賽，113學年的比賽由苗栗國中特殊教育資源中心承辦，聘請國立清華大學教授孟瑛如、孔淑萱及黃澤洋、國立台中教育大學教授 王淑娟、國立清華大學附設實驗國民小學教師羅素琴及苗栗縣海寶國小校長楊曼華擔任審查委員，共評選出4組特優、4組優等、6組甲等、5組佳作及7組入選作品。

教育處長葉芯慧表示，為提供特教學生適性課程與教材，縣府鼓勵各教育階段的特教老師自編教材，期盼透過特殊教育教材設計比賽發想出更多元、豐富的教材，激盪出特教老師無限潛能，強化教材設計能力，另外也鼓勵教師在數位教材、教具及相關輔具使用上持續精進，幫助每位孩子發展潛能與適性揚才。