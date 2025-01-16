台南左鎮公所替代役攜手慈濟 為弱勢清掃居家環境好過年

台南市左鎮區公所發起替代役與慈濟志工投入近20人舉辦「送溫暖到府」服務關懷活動，農曆過年前到弱勢家庭居家清掃、協助張貼春聯幫助他們迎接新春。

澄山里居民羅女士說，平時家裡清潔對我來說是一個大困難，這次有志工幫忙清掃，讓我感到非常溫暖。春聯也幫我張貼好了，讓我感受到濃濃的過年氣氛，心情也好了很多

區長余基吉表示，這樣的回饋讓志工們深感欣慰，並激勵大家繼續為弱勢群體提供幫助。因為他們過年時常身心障礙、行動不便或健康狀況，無法自行清潔家居或張貼春聯，公所與慈濟10名志工、替代役攜手合作一起送溫暖，希望幫助弱勢族群營造和諧、溫馨的節慶氛圍。

余基吉說，農曆新年是國人最重要傳統節日，象徵著新一年的開始。家中清潔和春聯張貼不僅是迎接新年的傳統習俗，也增添節慶氛圍。公所希望這項活動讓弱勢家庭感受到社會的關愛與支持，為他們送上滿滿的祝福。