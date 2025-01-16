網傳國小老師送五星旗吊飾涉統戰？桃園藍綠民代論戰

網路平台「Threads」有貼文指出，桃園某國小老師送五星旗吊飾給學生當禮物，引發家長熱議，也意外先起藍綠陣營民代論戰；民進黨桃園市議員黃瓊慧稱統戰思想無孔不入，國民黨議員詹江村則嗆，「有證據為什麼不給調查局」。

網路貼文流傳貼文夾帶一張照片，照片中有一個星星形狀的紅色手機吊飾，而吊飾印有五星旗，發文者稱此照片是朋友傳來，吊飾是老師送給學生的，但朋友覺得非常不妥。

文章引起熱議，有人嚴肅看待，認為吊飾涉及文宣統戰，但也有人不以為意，覺得台灣是自由社會，老師可能只是帶學生認識各國國旗，反問「若是美國國旗也會如此反應」？

黃瓊慧表示，國小孩子都知道我們的國旗是青天白日滿地紅的配色，老師送小朋友五星旗吊飾，已經涉及統戰思想，老師的動機跟心態，都讓人匪夷所思。如果不是家長反映，我們都不知道這種統戰思想進入校園早就是無孔不入，其實簡體字、抖音歌曲進入校園層出不窮，將請教育局加強督導。

詹江村則在臉書質疑網路文章真實性，並反駁黃瓊慧說法。他表示，如果有證據，為何不給調查局，而是在網路放話？讓我們看看，是不是妳們自己在自導自演。