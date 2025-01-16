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交通工務處掛牌...業務增卻沒人 苗栗縣爭取公務員人力

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府工務處改制交通工務處今天掛牌成立，縣長鍾東錦等人視察交控中心運作。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府工務處改制交通工務處今天掛牌成立，縣長鍾東錦等人視察交控中心運作。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府工務處改制交通工務處今天掛牌成立，業務雖增加，員額卻沒有變，縣長鍾東錦表示縣府人少事多，向中央爭取86名員額，希望早日核定，對口中央部會及推展業務更順暢。

苗栗縣政府是少數沒有專設交通局、處的縣市政府，縣府去年5月才在工務處設立交通控制中心，交控中心今年新增1人還是廠商駐府人員，今天工務處改制交通工務處掛牌，組設、員額都不變。

鍾東錦及多名議員參加揭牌成立，並視察交控中心，鍾東錦說，縣府盤點業務發展，整體向中央反映增加86名員額，如果允許縣府多一個局處及人手、經費，當然希望交通、工務分開，不然還是同一批人，只是名字一改，做更多的事情，員工太辛苦了。

縣府交工處指出，交工處目前有5科，爭取新增2科、16人需求，今年工作重點交控中心功能持續優化擴充，結合巡路系統、邊坡監測系統、易肇事平台、停車場管理資訊、景點導引，及5G綠色通道等服務，深化交控中心監控與資訊發布之量能。

此外，國道1號頭屋交流道、頭份交流道，周邊台13路、台1線、縣道124甲線等一帶，尖峰時段壅塞情形嚴重，研議進行整體路廊時制優化，並結合號誌控制器聯網，與交控中心連結即時監控。

今年並將與縣府消防局合作，配合交通系統、醫院急救動線與路線，以頭份市為恭醫院優先示範場域，推動動態號誌及綠色通道計畫，設置智慧桿感應，救護車的前方路口延長綠燈，截斷紅燈，救護車能更快速安全通過路口，最短的時間送醫。

苗栗縣政府工務處改制交通工務處今天掛牌成立，縣長鍾東錦等人視察交控中心運作。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府工務處改制交通工務處今天掛牌成立，縣長鍾東錦等人視察交控中心運作。記者范榮達／攝影

監控 綠色 鍾東錦

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