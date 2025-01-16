桃園新民大樓都更潛力佳 15家廠商感興趣

桃園火車站前商圈的新民大樓，建物使用逾40年，設備老舊，去年拆除由桃園市政府辦理都更，預計興建2棟大樓，市府和協助都更廠商各得1棟，已上網招標，由於地段位於精華區，超過10家都更廠商有興趣。

新民大樓位於桃園區民權路32號，距離桃園火車站步行只要8分鐘，馬路對面就是桃園國小，一旁還有上百坪的文昌公園與地下停車場。桃園市住宅處長邱英哲表示，該地段雖位於舊城區，但屬精華商業區土地，未來周邊還有捷運綠線G08景福宮站經過，機能完善。

據內政部實價登錄網站顯示，新民大樓周圍2.5公里內的20年以上大樓與華夏成交價每坪落在38萬元到40萬元之間，5年以下新古屋成交價更落在48萬元到50萬元以上，未來周邊還有捷運綠線G08景福宮站，不少業者看好；住宅處昨天舉辦招商說明會，不乏雙北有經驗的都更廠商參加，現場聚集15家有興趣的投資者。