桃園市民卡APP全新上線 1000份「桃園幣」限量開搶

歷經2年籌備，桃園市民卡新版APP終於將在明天上線。市府智慧城鄉發展委員會表示，新版APP將包括線上繳費、場地租借、查詢社福點數等功能，為鼓勵民眾使用，明早9點起也推出「早鳥註冊送桃園幣50點」活動，限量1000份，民眾只要下載新版APP、完成註冊登入，並點擊任務即可獲得「桃園幣」兌換超商商品。

智發會表示，新版本的桃園市民卡APP與舊版最大不同，在於「以民眾需求為導向」，新版APP透過會員實名註冊後提供分眾服務，讓民眾自行訂閱需要的市政訊息及活動消息，另也導入電子支付、行動繳費、活動平台等機制。

智發會表示，新版APP包括「桃園首頁」、「市政服務」、「市民生活」、「消費優惠」、「我的卡證」等5大功能，成為一站式服務平台，過去民眾無法直接查詢市民卡卡片的儲值金或社福點數，現在登入APP就可在「我的卡證」看到使用紀錄，也可直接出示桃園數位碼享受特店優惠、圖書借閱等功能，「桃園首頁」則提供市政訊息訂閱、特店優惠與桃園活動資訊。

此外，「市政服務」有找服務、我想陳情、我要繳費、場地租借等功能，民眾最關心的線上繳費，提供停車費、罰鍰、規費、e指通、繳稅等線上服務，更將陸續支援街口支付、一卡通MONEY、台灣Pay、悠遊付、聯合信用卡等5家線上支付平台，讓民眾使用更方便。「市民生活」提供桃園活動、運動健康、交通資訊、圖書閱讀、找地點等生活資訊；「消費優惠」則有特約商店、桃園幣與集章活動。

智發會表示，為鼓勵市民多加使用，除明天有「早鳥註冊送桃園幣」活動外，20至24日也推出「轉轉樂」活動，民眾可透過「線上轉盤」遊戲，有機會獲得桃園幣50點，還有填問卷抽桃園幣活動，只要在APP填寫問卷，就有機會抽中500點或1000點的桃園幣。