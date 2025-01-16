竹縣東興圳光藝節周末開親子派對 可領限量元宵提燈

「2024-2025東興圳光藝節」本周末18、19日一連兩天豐富多元的「東興圳光藝節x年前派對」重磅登場，不僅有精彩的舞蹈及歌唱表演，還有受小朋友喜愛的泡泡派對及奶油市集，參加活動完成任務還可獲得獨一無二的「寫一首詩元宵提燈」，歡迎大小朋友周末一起來狂歡。

自去年12月20日開展至今，好評不斷， 新竹縣政府文化局表示，在綿延約1.1公里的東興圳廊道，除了有日本最具人氣的光藝術家小松宏誠打造《雨之歌》、《風之花瓣》及《森之夢》等三件作品，還有藝術家廖建忠的《春之螢》、林國瑋以「鹿場里」的意象發想的《Sweet Home》、黑川互動媒體藝術團隊的《花影漫步》光影互動藝術裝置，以及先驗物件藝術團隊將橋樑涵洞轉化為時光隧道的《 1960'2 》，如夢似幻的藝術作品與東興圳環境完美融合，讓人遇見藝術。

本屆東興圳光藝節的另一大特色，是將新詩創作轉化為藝術裝置，邀請在地孩子漫步東興圳水岸，將最直接的感受轉化為二行詩，並以立體文字、螢光石、Gobo燈與鏡球、霓虹燈等素材，把詩句意境轉化為裝置藝術，漫步其間，詩意滿滿。

搭配豐富浪漫的裝置藝術作品，將在18日、19日登場的「東興圳光藝節x 年前派對」，特別邀請到花蓮傑出表演團隊莊國鑫原住民舞蹈劇場、山東野表演坊及小朋友最喜歡的泡泡派對，還有人氣歌手黃奕儒、江晟榮、The Plane Plan、史東ston，接力帶來精采演出。

另外，「東興圳光藝節x奶油市集」也將帶來超過30組攤位，使民眾在展場中同時享受視覺、聽覺和味覺的多重感受，活動現場完成一定任務將贈送獨一無二的「寫一首詩元宵提燈」。