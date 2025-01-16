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停職人氣不停！高虹安隱藏版春聯瘋搶 粉絲盼復職拚連任

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（中）雖停職中，不過近期仍積極出席企業機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。圖／取自新竹市消防局粉絲頁
新竹市長高虹安（中）雖停職中，不過近期仍積極出席企業機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。圖／取自新竹市消防局粉絲頁

農曆春節將至，新竹市今年不僅有市府發送的「幸福安康」春聯，新竹市長高虹安也印製隱藏版的「蛇馬攏安」限量春聯，一推出就造成瘋搶，網友紛紛敲碗要求加印，更加碼許願希望能推出紅包袋，展現安安市長超高人氣。

高虹安因助理費官司遭到內政部停職並由副市長邱臣遠代理，不過二審高院法官認為相關法條違憲，裁定停審並向大法官聲請釋憲。此舉讓不少支持者聲援，既然法官認定違憲，那基於無罪推定原則，內政部應該就要先讓她復職，不應該因為政治考量而犧牲新竹市的發展。

高虹安雖停職中，不過近期仍積極出席企業和機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。近來因農曆春節將至，有支持者自發為高虹安量身設計「蛇馬攏安」專屬春聯。為祝賀市民朋友新年快樂，高虹安決定出資少量印製，沒想到被PO網後造成瘋搶。

有民眾在臉書「虹粉知己高虹安粉絲團」貼出高虹安隱藏版的「蛇馬攏安」春聯後，引起網友瘋狂詢問：「要怎麼才能拿到這夢幻逸品？」「太羨慕了吧⋯⋯請問如何取得呢？」「覺得不公平，我也要」、「市府有發放嗎？」也因太多網友詢問，粉絲頁管理員也表示，「已經努力為各位瞭解安安市長春聯如何領取，請粉友們稍後」。

據了解，這次高虹安自行印製的隱藏版春聯數量稀少，一推出就造成轟動，民眾不僅透過各種管道打聽要怎麼索取？甚至紛紛敲碗要求加印，還許願推出紅包袋，展現高虹安在新竹市仍然擁有超高人氣。

據知情人士透露，因高虹安近期在參加許多尾牙活動時，被太多支持者許願索取春聯，加上有支持者自發提供設計，所以最後才決定自掏腰包少量印製隱藏版春聯，並祝賀市民朋友「蛇馬攏安，新年快樂」，共同迎接嶄新的一年。

新竹市長高虹安印製隱藏版的「蛇馬攏安」限量春聯，一推出就造成瘋搶，網友紛紛敲碗要求加印，更加碼許願希望能推出紅包袋，展現超高人氣。圖／民眾提供
新竹市長高虹安印製隱藏版的「蛇馬攏安」限量春聯，一推出就造成瘋搶，網友紛紛敲碗要求加印，更加碼許願希望能推出紅包袋，展現超高人氣。圖／民眾提供
有民眾在臉書「虹粉知己高虹安粉絲團」貼出高虹安隱藏版的「蛇馬攏安」春聯後，引起網友瘋狂詢問：「要怎麼才能拿到這夢幻逸品」。圖／取自虹粉知己高虹安粉絲團
有民眾在臉書「虹粉知己高虹安粉絲團」貼出高虹安隱藏版的「蛇馬攏安」春聯後，引起網友瘋狂詢問：「要怎麼才能拿到這夢幻逸品」。圖／取自虹粉知己高虹安粉絲團

春聯 高虹安

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