說好的慈濟大學分部呢？ 苗栗園區文教區恐恢復工業區

慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區籌設慈濟大學苗栗分部案，逾期限沒有完成開發，苗栗縣都市計畫委員會最近備註決議恢復甲種工業區，將送內政部都委會審議。

慈濟苗栗聯絡處人員受訪表示知道文教區可能變為甲工，會轉達地方的意見；許多地方人士大喊「不要」、「不要」，希望事情有轉圜，園區旁居民苗栗市民代表會前主席呂文松認為市區土地現況條件，周邊社區住宅密集，建議還是維持原文教用地使用，不然就是設置醫院，不僅是慈濟四大志業，也是鄉親所殷殷期盼的建設。

苗栗市中華路、國華路、鐵路及福安鐵路地下道聯絡道間，原新竹玻璃苗栗廠約23公頃土地，慈濟取得後，2010都計甲工變更社會福利專用區、文教區，文教區規畫籌設慈濟大學苗栗分部，短期目標社會教育推廣中心、創新育成中心，中期進修推廣學院，長期慈濟大學環境與健康科學院。

據指出，都計變更協議3年內必須開發，但因未依定的期程，2018年再辦理都計變更，開發期程延至去年12月31日，縣府今年8月召開第11次開發進度控管會議，9月函文慈濟，但都未獲函覆開發需求及期程。

縣都委會最近審議變更苗栗都市主要計畫（第五次通盤檢討）案，及變更苗栗都市計畫細部計畫（第一次通盤檢討）案，其中，慈濟苗栗園區4.8公頃社福專區，已部分開闢作為基金會辦事處及社區整合長照服務中心使用，3.19公頃公共設施，3.19公頃道路用地，決議維持不變。

文教區未依預定期程開發，決議恢復甲工，但備註建議甲工開發應依環境影響評估法、開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準規定辦理，降低恢復甲工對周邊既有住宅區影響，案將送內政部都委會審議。