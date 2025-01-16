桃園職場霸凌去年申訴增66%

職場霸凌案件屢見不鮮，桃園市政府勞動檢查處統計，近兩年受理職場不法侵害陳情案件數大幅攀升，2023年268件、2024年444件，較前年增加66%。精神科醫師說，長期遭遇職場霸凌，身心症狀隨之而來，建議受害者要尋求支持出口，逐步釋放壓力。

桃市勞檢處按營造、製造、醫療與綜合行業4大類，統計受理職場不法侵害陳情案，營造業前年接到11件申訴，去年降為7件；醫療業申訴各為12件、16件；製造業申訴各為95、154件，綜合行業從150件大增至267件，物流、倉儲、服務業等都屬於綜合行業類別。

勞檢處分析，疫情趨緩後各行各業恢復正常營運，勞工重返職場，加上媒體披露職場霸凌事件，申訴案增加。大多數申訴案件不成立，並非職場霸凌情形不存在，而是勞檢處確認在事發後，企業是否依規辦理申訴、輔導機制或教育課程。

遭遇職場霸凌者，也可能影響身心狀況。衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文說，臨床上遇到許多因職場霸凌而求助的案例，患者因主管公開言語羞辱、否定或貶低、情緒勒索，而產生失眠、手抖、心悸冒汗等症狀，甚至被負面情緒吞噬。

蘇柏文建議，受害者要安撫內心的無奈與憤怒，可嘗試找同事發牢騷、與信任的親友訴說委屈、尋求心理專業協助，逐步釋放壓力。