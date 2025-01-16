聽新聞
0:00 / 0:00

桃園職場霸凌去年申訴增66%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

職場霸凌案件屢見不鮮，桃園市政府勞動檢查處統計，近兩年受理職場不法侵害陳情案件數大幅攀升，2023年268件、2024年444件，較前年增加66%。精神科醫師說，長期遭遇職場霸凌，身心症狀隨之而來，建議受害者要尋求支持出口，逐步釋放壓力。

桃市勞檢處按營造、製造、醫療與綜合行業4大類，統計受理職場不法侵害陳情案，營造業前年接到11件申訴，去年降為7件；醫療業申訴各為12件、16件；製造業申訴各為95、154件，綜合行業從150件大增至267件，物流、倉儲、服務業等都屬於綜合行業類別。

勞檢處分析，疫情趨緩後各行各業恢復正常營運，勞工重返職場，加上媒體披露職場霸凌事件，申訴案增加。大多數申訴案件不成立，並非職場霸凌情形不存在，而是勞檢處確認在事發後，企業是否依規辦理申訴、輔導機制或教育課程。

遭遇職場霸凌者，也可能影響身心狀況。衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文說，臨床上遇到許多因職場霸凌而求助的案例，患者因主管公開言語羞辱、否定或貶低、情緒勒索，而產生失眠、手抖、心悸冒汗等症狀，甚至被負面情緒吞噬。

蘇柏文建議，受害者要安撫內心的無奈與憤怒，可嘗試找同事發牢騷、與信任的親友訴說委屈、尋求心理專業協助，逐步釋放壓力。

勞檢 情緒勒索 職場霸凌

延伸閱讀

被爆料人事室主任涉職場霸凌 國道警局澄清該案經審議結果不成立

影／師鐸校長遭控霸凌 議員批調查報告荒腔走板

代理教師控遭師鐸獎校長霸凌 議員批調查結果荒腔走板

新北校長嗆代理老師「難怪你長這樣」 教育局報請廢止師鐸獎

相關新聞

桃園職場霸凌去年申訴增66%

職場霸凌案件屢見不鮮，桃園市政府勞動檢查處統計，近兩年受理職場不法侵害陳情案件數大幅攀升，2023年268件、2024年...

號召罷免濫權立委聯署苗栗開講 竹苗5位立委被點名

公民團體號召罷免濫權立委聯署第五站「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，今天晚間冒著低溫在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，」逾百民...

炮聲惹民怨！桃市擬禁「這些地方」放鞭炮煙火 違者恐罰3萬

農曆春節將至，民眾放鞭炮、煙火恐擾人清夢。桃園市政府表示，24日將跨局處討論及研擬方案，希望能夠限制相關行為，年前也將邀...

桃園平鎮農會搶匪亮槍？ 警方春節防搶演練逼真

農曆春節將至，桃園市平鎮警分局加強重要節日安全維護工作，今天與平鎮區農會配合進行防搶演練及阻詐宣導，警方模擬銀行防搶演練...

立院教文委員會下鄉桃園 中路足球場7500萬改善案拍板

桃園市「中路足球場」啟用至今4年，因平整性和排水不符正是足球場規格，難舉辦正規賽事。立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉...

桃園永安漁港停車場路面出現高低差 挨批危險盼改善

桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。