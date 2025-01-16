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桃園年前送暖 3社福新制上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市社會局今年起提高弱勢家庭安家實物銀行物資點數，幫助弱勢家庭購買更多民生用品。圖／桃園市社會局提供
桃園市社會局今年起提高弱勢家庭安家實物銀行物資點數，幫助弱勢家庭購買更多民生用品。圖／桃園市社會局提供

桃園市針對失能老人提供每月2萬2千元安置補助，低於北市、竹縣等縣市，不少民代都盼市府考量物價成長提高補助，市長張善政昨宣布調升至2萬4千元，同時祭出愛心待用餐免社工評估兌換、提高安家實物銀行點數額度等社福新制，要讓弱勢戶在年前感受到溫暖。

桃園市社會局目前針對低收、中低收入戶家庭有65歲以上中重度失能老人需要安置在照養中心者，提供每人每月2萬2千元補助，但相較台北市2萬7千元、新竹縣2萬6千元都差了一截，儘管桃園市每月還有5千元醫療耗材費補助，但需為指定項目才能核銷，不少民代都盼能具體提高補助。

張善政昨主持市政會議時表示，近年失能老人照護議題受關注，市府重視長照品質，今年將每位失能老人的機構安置補助提高至2萬4千元，再加上原有的5千元醫療補助，每人最多2.9萬元補助。

除了增加失能老人機構安置補助，張善政也宣布2項社福新措施，包含放寬愛心待用餐申請資格，因為過往民眾索取愛心待用餐需經社工申請等程序，對有需求者較不即時，今年起市府開放「不限時段、免社工評估」即可兌換待用餐。

如果民眾有緊急用餐需求，不需先向社工申請點數，就可直接到合作店家，提供身分證字號、聯絡方式後兌換熱食，社工也將事後追蹤關懷這些請領愛心待用餐者，評估是否需要提供進一步協助。

此外，桃園市「安家實物銀行」提供白米、衛生紙、尿布、嬰幼兒奶粉等物品，供弱勢家庭依點數兌換，因應物價上漲，今年也將弱勢家庭取得的物資兌換點數放大，從每個月的500點、1000點、1500點，分別提高至800點、1200點、1800點，「點數多了可以兌換的物品也更多」，進一步減輕弱勢家庭經濟負擔。

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