號召罷免濫權立委聯署苗栗開講 竹苗5位立委被點名

公民團體號召罷免濫權立委聯署第五站「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，今天晚間冒著低溫在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，逾百民眾到場相挺並簽署罷免竹苗5位立委連署書。

今晚這場被點名的立委有鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘、陳超明、邱鎮軍，公民團體抨擊這些竹苗濫權立法委員，去年一路跟著傅崐萁指揮起舞，在國會強行輾壓通過三大惡法，希望年輕人一起站出來抗議。

主辦單位強調，他們是號召公民監督國會，不是民進黨側翼，並指出在日前國會通過三大惡法中，「選罷法」部分，提高罷免通過門檻，林思銘、陳超明、邱鎮軍連署支持，徐欣瑩又連署、又在委員會護航；刁難罷免連署應附身分證影本，林思銘、邱鎮軍連署支持。

「憲法訴訟法」以高門檻癱瘓憲法法庭。當中徐欣瑩、陳超明連署支持，鄭正鈐在委員會護航，林思銘又連署又護航。

「財政收支畫分法」是從中央挖走三千多億，不僅增加地方貪污及綁樁的風險，衝擊中央社福、教育、建設與國防計畫支出。鄭正鈐、陳超明在委員會護航，林思銘以黨團幹部身份提案。

另外「老人福利法」、「警察人員人事條例」鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍連署支持，徐欣瑩在委員會護航，林思銘又連署又護航。

現場陸續邀請苗栗在地青年、公民及團體開講，苗縣議員陳光軒、曾玟學、邱毓興也到場支持。