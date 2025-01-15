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號召罷免濫權立委聯署苗栗開講 竹苗5位立委被點名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
主辦的公民團體工作人員也在現場高舉標語，號召年輕人一起站出來相挺。記者吳傑沐／攝影
主辦的公民團體工作人員也在現場高舉標語，號召年輕人一起站出來相挺。記者吳傑沐／攝影

公民團體號召罷免濫權立委聯署第五站「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，今天晚間冒著低溫在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，逾百民眾到場相挺並簽署罷免竹苗5位立委連署書。

今晚這場被點名的立委有鄭正鈐徐欣瑩林思銘陳超明邱鎮軍，公民團體抨擊這些竹苗濫權立法委員，去年一路跟著傅崐萁指揮起舞，在國會強行輾壓通過三大惡法，希望年輕人一起站出來抗議。

主辦單位強調，他們是號召公民監督國會，不是民進黨側翼，並指出在日前國會通過三大惡法中，「選罷法」部分，提高罷免通過門檻，林思銘、陳超明、邱鎮軍連署支持，徐欣瑩又連署、又在委員會護航；刁難罷免連署應附身分證影本，林思銘、邱鎮軍連署支持。

「憲法訴訟法」以高門檻癱瘓憲法法庭。當中徐欣瑩、陳超明連署支持，鄭正鈐在委員會護航，林思銘又連署又護航。

「財政收支畫分法」是從中央挖走三千多億，不僅增加地方貪污及綁樁的風險，衝擊中央社福、教育、建設與國防計畫支出。鄭正鈐、陳超明在委員會護航，林思銘以黨團幹部身份提案。

另外「老人福利法」、「警察人員人事條例」鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍連署支持，徐欣瑩在委員會護航，林思銘又連署又護航。

現場陸續邀請苗栗在地青年、公民及團體開講，苗縣議員陳光軒、曾玟學、邱毓興也到場支持。

陳光軒表示，國民黨籍民眾黨立委合力修的這些法，民眾都很關心也希望有相對的行動來制裁他們，很高興能看到這麼多的年輕人冒冷來表達他們的訴求，反映民意；也期盼台灣的亂象、亂流到此為止，展望新的一年，大家都能來談一談，針對修法的內容去找出最大的公約數，讓國泰民安，民眾能正常的生活下去。

公民團體號召罷免濫權立委聯署第五站「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，今天晚間冒著低溫在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，」逾百民眾到場相挺。記者吳傑沐／攝影
公民團體號召罷免濫權立委聯署第五站「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，今天晚間冒著低溫在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，」逾百民眾到場相挺。記者吳傑沐／攝影
逾百民眾到場相挺並簽署罷免竹苗5位立委連署書。記者吳傑沐／攝影
逾百民眾到場相挺並簽署罷免竹苗5位立委連署書。記者吳傑沐／攝影

徐欣瑩 林思銘 苗栗縣 邱鎮軍 鄭正鈐 陳超明

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