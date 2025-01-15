炮聲惹民怨！桃市擬禁「這些地方」放鞭炮煙火 違者恐罰3萬

農曆春節將至，民眾放鞭炮、煙火恐擾人清夢。桃園市政府表示，24日將跨局處討論及研擬方案，希望能夠限制相關行為，年前也將邀集宮廟代表，協商高樓社區全日禁放高空煙火事宜。

過年期間廟宇舉辦各類祭祀活動，不過煙火、鞭炮施放地點常近在馬路、大樓退縮空間和住宅密集的公園玩，甚至持續到凌晨1、2時，巨大聲響常嚇壞民眾。

副市長蘇俊賓表示，經市府環保、民政、消防及警察跨局處研議，決議將人口密集社區所在街廓的緊鄰道路，依噪音管制法納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等。

蘇俊賓指出，第一波預計針對全市超過12樓、500戶以上的54個社區周邊進行公告，限制全日禁止燃放爆竹及煙火，違者將處3000元以上、3萬元以下罰鍰，相關細節24日會討論及研擬，民政局也將邀集各宮廟代表，協商高樓社區全日禁放高空煙火事宜。

民政局長劉思遠表示，將持續向轄內宗教團體宣導實施低碳環保祭祀指引，相關作為包括減少香品、多元代金、紙錢集中燃燒、使用環保金爐及環保禮炮車等，並與各局處橫向聯繫，深入研擬相關方案，透過追蹤輔導宮廟，確實改善違規行為，盼在3月媽祖聖誕時，能針對環保祭祀提出更加完善的規畫，並建立環保祭祀範例。

市長張善政表示，過年期間廟宇將舉辦各類祭祀活動，市府除了積極推動環保祭祀措施，也鼓勵各宮廟施放環保鞭炮，在愛護地球的同時，也保護與會人員的身體健康；每年除了農曆新年，亦有許多重大慶典，期望民政局及環保局能從過去廟宇舉辦活動的案例中，篩選並彙整出優良環保措施，廣泛推廣至各宮廟，以柔性勸導方式循序漸進改善傳統祭祀活動型態。