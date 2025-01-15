桃園平鎮農會搶匪亮槍？ 警方春節防搶演練逼真

農曆春節將至，桃園市平鎮警分局加強重要節日安全維護工作，今天與平鎮區農會配合進行防搶演練及阻詐宣導，警方模擬銀行防搶演練逼真，宣誓警方防搶、阻詐決心，也向其他金融機構宣導遭遇搶劫或受理民眾遭詐騙的反應技巧及處置方式，讓民眾安心過好年。

警方春節重要節日安全維護工作自本月20日晚上10時起執行，為期15天，市警局根據治安平穩、交通順暢、民眾安心3 大主軸維護年節治安、交通安全，市警局呼籲民眾提領大量現金可向警方申請協助護鈔，遇假投資、假冒親友借錢詐騙可疑人事物，請撥打110或165向警方報案或求證，警方並提供民眾申請大額護鈔、防詐勤務，維護民眾年節安全。

這次春節前模擬歹徒持槍搶劫提領大額現金的民眾，及攔阻民眾遭詐騙匯款任務演練，警方如遇直實情境進行防搶、阻詐演練逼真，平鎮警方為積極執行打詐，與轄內金融機構共組防詐友善通報網，透過宣導反詐新資訊，希望遏止民眾遭詐騙集團詐騙，警方並公開表揚感謝協助阻詐有功人員，繼續在年節前守護民眾財產安全。