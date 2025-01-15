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立院教文委員會下鄉桃園 中路足球場7500萬改善案拍板

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉，與教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、桃園市體育局長許彥輝等人考察中路足球場設施不足，拍板7500萬元改善案。圖／立委萬美玲服務處提供
立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉，與教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、桃園市體育局長許彥輝等人考察中路足球場設施不足，拍板7500萬元改善案。圖／立委萬美玲服務處提供

桃園市「中路足球場」啟用至今4年，因平整性和排水不符正是足球場規格，難舉辦正規賽事。立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉，邀教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、桃園市體育局長許彥輝等人一起考察，拍板中央地方共同改善，未來還能在夜間使用。

萬美玲指出，桃園目前有31所小學、7所國中、6所高中有足球校隊，但全市正規11人制足球場只有3座，且中路足球場算其中一座。中路足球場2020年落成啟用，但當時僅以簡易方式規畫，球場平整性、排水和安全性都不符正規定球場要求，場地大小坑洞與石礫極易造成球員受傷，球員練習都要擔心受傷，亟待改善。

萬美玲為地方爭取發展，3度邀請相關部會下鄉考察，今在會勘中達成決議，預計花費7500萬元改善，經費由體育署負擔6成、市府負擔剩餘4成及未來每年維護管理費，目標明年7月執行完畢。

萬美玲表示，改善後的中路足球場將有平整、舒適的人工草皮，也會有夜間照明設備方便球員加強練習，武陵高中與慈文、經國、中興、文昌、會稽等國中，還有中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾等國小都能受惠。

立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉，與教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、桃園市體育局長許彥輝等人考察中路足球場設施不足，拍板7500萬元改善案。圖／立委萬美玲服務處提供
立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉，與教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、桃園市體育局長許彥輝等人考察中路足球場設施不足，拍板7500萬元改善案。圖／立委萬美玲服務處提供

桃園 萬美玲 足球

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