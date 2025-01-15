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桃園永安漁港停車場路面出現高低差 挨批危險盼改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成破損，盼相關單位盡速恢復原貌。桃園市農業局回應，道路部分已修補完成，車格部分交由公所改善。圖／陳睿生提供
桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成破損，盼相關單位盡速恢復原貌。桃園市農業局回應，道路部分已修補完成，車格部分交由公所改善。圖／陳睿生提供

桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成破損，盼相關單位盡速恢復原貌。桃園市農業局回應，道路部分已修補完成，車格部分交由公所改善。

議員陳睿生表示，桃園市新屋區濱海路永安段251巷道路年久失修，不過又是民眾至永安漁港停車會需要行經道路，不過周邊工程眾多重車經常行經，容易造成道路破損。

陳睿生說，且現場停車路面有裂痕，更出現約5公分的高低落差，若有孩童不慎因此跌倒受傷，後果不堪設想，希望市府相關單位能重新刨鋪路面改善，還給民眾一個安全出遊空間。

農業局說，路面破損因周邊工程眾多，重車經常進出壓壞，加上路面長年也有下沉問題，現場無法判斷原因，經會勘協調，農業局協助產業道路的修鋪，目前已完成，公所協助巷道內停車場的刨鋪。

桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成破損，盼相關單位盡速恢復原貌。桃園市農業局回應，道路部分已修補完成，車格部分交由公所改善。圖／桃園市農業局提供
桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成破損，盼相關單位盡速恢復原貌。桃園市農業局回應，道路部分已修補完成，車格部分交由公所改善。圖／桃園市農業局提供

停車場 桃園 議員

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