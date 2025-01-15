改善龜山區交通瓶頸 內政部補助2.1億元工程款

為解決桃園市龜山區單一路段接駁青山路的交通瓶頸，內政部國土署副署長於望聖15日表示，文化一路到青山路新闢道路工程經費達2.7億元，其中中央補助超過2.1億元，將打通龜山區振興路與文化一路，並新建一段約330公尺、寬15公尺的道路，連接至青山路，設置單側人行道，最快2026年7月底可完工。

於望聖出席「桃園市龜山區文化一路至青山路新闢道路工程」開工典禮時指出，工程案通車後將有效分散文化一路的車流，緩解周邊道路的壅塞情況，對於龜山區與新北市林口特定區的民眾及行人來說，無論是駕車或步行，都將擁有一個更安全、順暢且便捷的通行環境。

於望聖介紹，新闢道路的設計考量了車輛轉彎半徑及行車安全性，於通往青山路的路口設置了上下坡各兩車道及偏心左轉專用車道，總共三車道以疏導車流，此外，青山路旁公園綠地將設置一條長約170公尺、寬3公尺的單側人行道，並改善周邊的交叉路口，增設無障礙通行斜坡道及平台，並設置中央分隔島與行人保護島，以提高學生及行人穿越路口的安全性，特別是台灣體育大學及長庚大學的學生。

於望聖強調，中央政府已與桃園市政府合作超過8年，持續改善人行環境與校園通行安全，累積補助經費超過62.81億元，致力於打造更完善的在地生活圈道路系統及人本環境，並將繼續推動系統性改善措施，確保各年齡層的民眾都能享有安全、無礙的公共通行環境。

開工典禮現場除於望聖外，還有桃園市長張善政、立法委員牛煦庭、國立體育大學校長邱炳坤，以及地方民意代表等共同見證。