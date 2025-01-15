快訊

尹錫悅遭逮捕關押看守所單人牢房 今晚菜單曝光

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

改善龜山區交通瓶頸 內政部補助2.1億元工程款

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程開工典禮。國土署提供
桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程開工典禮。國土署提供

為解決桃園市龜山區單一路段接駁青山路的交通瓶頸，內政部國土署副署長於望聖15日表示，文化一路到青山路新闢道路工程經費達2.7億元，其中中央補助超過2.1億元，將打通龜山區振興路與文化一路，並新建一段約330公尺、寬15公尺的道路，連接至青山路，設置單側人行道，最快2026年7月底可完工。

於望聖出席「桃園市龜山區文化一路至青山路新闢道路工程」開工典禮時指出，工程案通車後將有效分散文化一路的車流，緩解周邊道路的壅塞情況，對於龜山區與新北市林口特定區的民眾及行人來說，無論是駕車或步行，都將擁有一個更安全、順暢且便捷的通行環境。

於望聖介紹，新闢道路的設計考量了車輛轉彎半徑及行車安全性，於通往青山路的路口設置了上下坡各兩車道及偏心左轉專用車道，總共三車道以疏導車流，此外，青山路旁公園綠地將設置一條長約170公尺、寬3公尺的單側人行道，並改善周邊的交叉路口，增設無障礙通行斜坡道及平台，並設置中央分隔島與行人保護島，以提高學生及行人穿越路口的安全性，特別是台灣體育大學及長庚大學的學生。

於望聖強調，中央政府已與桃園市政府合作超過8年，持續改善人行環境與校園通行安全，累積補助經費超過62.81億元，致力於打造更完善的在地生活圈道路系統及人本環境，並將繼續推動系統性改善措施，確保各年齡層的民眾都能享有安全、無礙的公共通行環境。

開工典禮現場除於望聖外，還有桃園市長張善政、立法委員牛煦庭、國立體育大學校長邱炳坤，以及地方民意代表等共同見證。

長庚大學 體育

延伸閱讀

影／韓國瑜春聯搶爆 立委每人500張不夠分齊喊加碼

給韓國瑜出考題…綠：提高警消所得替代違憲 暫緩咨請總統公布

警消年改案明闖關 銓敘部長反對：獨厚警職到難以想像

聲援勞工歸還七天假 吳宗憲：民進黨勿再政治操作拖延

相關新聞

僅啟用5年…桃園中路足球場坑洞多 今拍板7500萬元整建

桃園市正規11人制足球場僅3座，其中，中路足球場2020年才落成啟用，安全性跟排水卻都不佳，易造成球員受傷。立委萬美玲今...

竹市東區及竹科22日停水5小時 園區產線不受影響

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處配合新竹科學園區管理局，辦理「東區加壓站高壓設備更換工程」，1月22日上午9時至下午...

立院教文委員會下鄉桃園 中路足球場7500萬改善案拍板

桃園市「中路足球場」啟用至今4年，因平整性和排水不符正是足球場規格，難舉辦正規賽事。立法委員萬美玲今與立院教文委員會下鄉...

桃園永安漁港停車場路面出現高低差 挨批危險盼改善

桃園市新屋區濱海路永安段251巷內道路路面及車格，被民眾發現路面有嚴重凹毀破損情形，加上附近工程眾多，懷疑是重車經過造成...

改善龜山區交通瓶頸 內政部補助2.1億元工程款

為解決桃園市龜山區單一路段接駁青山路的交通瓶頸，內政部國土署副署長於望聖15日表示，文化一路到青山路新闢道路工程經費達2...

耐震不足閒置逾3年 苗縣造橋老人文康中心拆除重建

苗栗縣造橋鄉老人文康中心因耐震能力不足，今天舉辦拆除重建工程動土典禮，將打造1棟二層樓建物，規畫綠建築、無障礙設施，一層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。