耐震不足閒置逾3年 苗縣造橋老人文康中心拆除重建
苗栗縣造橋鄉老人文康中心因耐震能力不足，今天舉辦拆除重建工程動土典禮，將打造1棟二層樓建物，規畫綠建築、無障礙設施，一層將可容納150至200人，預計一年半後可以完工。
造橋鄉長徐連斌指出，舊老人文康中心位在大西村，而大西村為造橋鄉人口最多、最密集之村，過去常見許多長輩們在此聊天歡聚，但老人文康中心經詳評顯示耐震係數不足後，關閉使用，迄今閒置3、4年之久，因此他上任力推老人文康中心重建，今年自籌以4640萬元經費辦理拆除重建工程。
新建老人文康中心內部以大跨度空間符合需求，有助於未來使用者按需求區畫或調整空間，外部則將以「造橋」地名由來「登雲橋」的橋梁意象，連結建築物2個主要空間，並以油桐花外牆拼花凸顯地方特色，搭配活潑、鮮明顏色塗料展現老人文康中心之生命活力。
受邀與會的縣長鍾東錦表示，造橋鄉是長壽鄉，長輩很多，屆時造橋鄉老人文康中心竣工啟用後，相信不管是要唱歌、跳舞、運動都能滿足長輩們的需求，未來也會請社會處、衛生局多加關注，協助地方推動更多長輩健康促進的活動。
他也提醒鄉親，苗栗縣春節敬老禮金提前於16日發放，由18鄉鎮市公所直接匯款至民眾指定帳戶，切勿隨便聽信詐騙集團的電話通知，應提高警覺小心防詐。
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