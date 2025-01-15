A7塞車解方！桃園文化一路至青山路新闢 力拚明年7月開通

桃園機場捷運A7站周邊近年來人口發展迅速，為擴大地方交通乘載能量，桃園市政府辦理「桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，以分流龜山區文化一路車流，同時紓解文青路交通壅塞問題，提升當地居民及用路人行車品質，今桃園市長張善政主持開工動土典禮，力拚明年7月打通，期許未來有效分流、紓解交通壅塞情形。

桃園機捷A7站周邊主要聯外道路文化一路往新北市林口區、青山路往新北市新莊區、振興路往桃園市龜山區，當地交通量極大，為提升區域整體道路服務品質，桃園市政府經多方協商，規劃由振興路與文化一路路口打通銜接至青山路，提供更高效的區域連結路網，增進市民生活品質。

新闢工程位置桃園市部分屬於林口特定區都市計畫範圍，工程由龜山區振興路與文化一路路口向北銜接至青山路2段0K+170處，新闢道路長度約350公尺、寬度約15公尺，配置為雙向1進2出共3車道，設置人行道、擋土牆、路燈、標線與號誌，以及道路兩側增設縱向排水系統等，總經費約2.72億元，其中內政部國土管理署補助2.14億元，工程預計於明年下半年竣工。

工務局指出，工程採路堤方式開闢，由於文化一路與青山路直線距離僅約100公尺，但高低差超過20公尺，為因應特殊複雜的偏坡地形環境，工程於臨青山路側設置懸臂式擋土牆，以確保道路安全及周邊設施穩固，另考量車輛轉彎半徑及行駛安全，於青山路北上路口處設置專用偏心左轉車道，以提供安全順暢的交通環境。