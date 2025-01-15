桃園楊新路電纜線雜亂損壞下垂 民代批「猶如血滴子」

桃園市楊梅區楊新路三段上的纜線先前掉落，民代批「猶如血滴子」，當地里長也抱怨那些電纜有網路、第四台及電信業者的，每次壞都找不到人，希望能有統一窗口讓大家報修。桃園市養工處回應，今已完成清除作業，並將邀台電及相關單位評估，從根源改善架空纜線情形。

瑞原里長黃定宏表示，楊新路三段上的電線雜亂無章多年，有電信、網路及第四台等多家業者線路，不過纜線內的鋼絲，有時會因為長年吹風鏽蝕，造成內部脫落，導致鋼絲掉落，若用路人行經不慎碰到真的會「殺人」。

黃定宏說，加上電纜線隸屬多家業者，有時壞掉又會再架設新的，舊的不拆新舊交織，不僅維修困難，每次壞掉也都不清楚到底是哪家業者的電纜線，通報了也都很久才會有人處理，希望台電或是哪個單位有個專責的單位窗口，財部會通報無門，不然只有這段路電線雜亂，真的危險又困擾，也非第一次反映。

市議員李家興表示，纜線鏽蝕破損掉落，猶如「血滴子」一般，若騎士騎車經過不注意，真的有可能斷頭，這次損壞有通報，但遲遲未有人處理，真的很危險，也希望相關單位能將所有的纜線都整頓有條理。

養工處回應，楊新路三段253號附近鋼絲斷掉及電線掉落一事，養工處於前天接獲楊梅區公所通知，並請纜線業者至現場確認所屬單位，初步確認垂落纜線為廣播線或監視器線，鋼絲線疑似為私人廣告招牌上鋼線，立即派工處理，將於今日完成相關清除作業。

養工處說，每月皆有固定辦理一定路段巡查清整，後續將再加強纜線清整、整束及貼標檢視巡查頻率，以避免垂落纜線難以釐清辨識困擾，及纜線垂落影響用路安全情節。