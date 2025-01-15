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大新竹第一座專業Pump Track公園 今竹北白地動土

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
此次專案自編預算2300餘萬元，選址於白地里集會所後方的一片空曠草地，打造大新竹第一座專業Pump Track輪狀車場域。圖／竹北市公所提供
此次專案自編預算2300餘萬元，選址於白地里集會所後方的一片空曠草地，打造大新竹第一座專業Pump Track輪狀車場域。圖／竹北市公所提供

新竹首座專業輪狀車練習場正式落腳白地，今天舉行隆重動土典禮，此次專案自編預算2300餘萬元，選址於白地里集會所後方的一片空曠草地，打造大新竹第一座專業Pump Track輪狀車場域。公園腹地達7154平方公尺，起伏多變的賽道，最大高低差達1.5公尺，總賽道長度達318公尺，預計於年中完工。

竹北市長鄭朝方表示，為了均衡發展振興西區，竹北市公所在教育、基礎建設與環境提升等方面多管齊下，並著力於運動型公園的建設。Pump Track運動近幾年也在大新竹興起，場域規畫一定角度的波浪道和傾斜轉彎組成，自行車、平衡車、滑板等任何輪狀運動器材都能使用。

鄭朝方指出，此次建設不同於過往專注於兒童遊戲場的規畫，而是進一步提升公園的多功能性與服務品質，為市民打造專業的運動型場域。這座全齡友善的Pump Track公園，不論是大小朋友，都能享受競速騎行的樂趣。一旁還設有綠意盎然的草地，提供市民野餐放鬆的空間，適合全家大小共同前來。

公園設計同時注重城市美學與便利性，包含汽機車停放區、景觀公廁以及街道家具，並結合緊鄰的白地集會所、籃球場等設施，將此地打造成西區高質感的大型綜合活動園區。

Pump Track公園預計於年中完工，未來將成為竹北的新地標。隨著西區公園建設陸續展開，包括蓮花、尚義、崇義等地的公園計畫也即將啟動，敬請民眾拭目以待，共同見證西區的新蛻變。

大新竹首座專業輪狀車練習場正式落腳白地，今天舉行隆重動土典禮。圖／竹北市公所提供
大新竹首座專業輪狀車練習場正式落腳白地，今天舉行隆重動土典禮。圖／竹北市公所提供

新竹 竹北 鄭朝方

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