僅啟用5年…桃園中路足球場坑洞多 今拍板7500萬元整建

桃園市正規11人制足球場僅3座，其中，中路足球場2020年才落成啟用，安全性跟排水卻都不佳，易造成球員受傷。立委萬美玲今和教育部體育署、市府體育局到場會勘，會後拍板將斥資7500萬元整建，預計明年7月完成。

萬美玲表示，桃園市目前共有31所小學、7所國中、6所高中有正式足球校隊，然而正規11人制的足球場卻只有3座，中路足球場是其中一座，2020年才落成啟用。

萬美玲說，中路足球場雖啟用時間不久，但當時以簡易方式規畫，地坪採用土方填平，導致平整性、安全性跟排水都不符合正式足球場規定，現況草地狀況極差，有大小不等坑洞及小石礫，極易造成球員受傷，又缺乏照明設備，至今已無法舉辦賽事，甚至連練習都要擔心球員受傷等問題，亟待改善優化。

體育局長許彥輝也說，桃園目前3座市級足球場皆為天然草皮，施工工法都是就地土方堆高、整平、養草，平整場地，只要下雨就容易因雨水流失土方造成高低落差，造成運動傷害風險，養護上也格外費力。

立法院教文委員會今至中路足球場考察，教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠也出席。萬美玲表示，在邀請相關部會3度會勘後，今天終於拍板定案，將斥資7500萬全面改成養修容易且不易受天候影響的人工草皮，經費由體育署負擔6成、市府負擔4成，年前就能開始前期規畫，力拚明年7月完工，市府教育局也將每年編列預算維護。

萬美玲表示，待明年7月順利整建完成後，中路足球場將有平整的地坪、舒適的人工草皮及夜間照明設備，未來桃園區有足球隊或社團的學校，包括武陵高中、慈文、經國、中興、文昌、會稽國中；中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾國小等學校的孩子都能重新回到中路足球場訓練和比賽。