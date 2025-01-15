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竹市東區及竹科22日停水5小時 園區產線不受影響
新竹市民注意！自來水公司第三區管理處配合新竹科學園區管理局，辦理「東區加壓站高壓設備更換工程」，1月22日上午9時至下午2時止，共計5小時停水施工，預計影響周遭居民3855戶，至於竹科廠商因有儲水設施，產線不受影響。
台灣自來水公司指出，第三區管理處辦理「東區加壓站高壓設備更換工程」，1月22日上午9時至下午2時止，共計5小時停水施工，如遇雨天不施工。
台灣自來水公司指表示，停水區域包括新竹市創新二路、園區三路、園區二路、寶山路、展業一路、展業二路、新安路、研新一路、研新三路、研新四路、研發二路、研發六路、研發四路、興業一路、興業二路、雙豐路、高峰路、高翠路等。
新竹縣部分包括創新一路、創新二路、園區三路、園區二路、研新一路、研新三路、研新二路、研新四路、研發一路、研發三路、研發二路、研發六路、研發四路、興業一路、興業二路、雙園二街、雙豐路、高峰路。
由於停水的區域含擴竹科各大廠所在地，竹科管理局表示，這次停水主要為更新新竹園區東區加壓站高壓電氣設備，以確保園區之供水穩定，東區加壓站需短暫停止供水5小時，餘加壓站仍正常供水，竹科管理局除將園區內所有蓄水池先行蓄滿因應外，亦將提前通知園區廠商自行蓄水因應。依往例，東區加壓站停止供水5小時，尚不致影響廠商營運。
台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。
此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。
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