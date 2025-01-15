頭份文英國中男生罹血癌 同學鼓勵：升高中繼續當同學

苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男生去年國二下學期發現罹患白血病重症，因治療、抵抗力差迄今無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將愛心款35.2萬元轉送家長，同學也祝福，大家今年一起到國立竹南高中升學「繼續當同學」。

文英國中校長邱世允表示，張姓學生去年5月突然反覆發燒，就醫發現罹患白血病，也就是一般俗稱的「血癌」，他的父親平常從事板模工，母親是大陸新住民，他發病後就未能到校，到新竹就醫一次療程得花3個星期，父母都會到醫院陪同看護，張父也減少打零工的機會，張家的經濟雖未達貧困家庭標準，但治療使用的自費標靶藥物昂貴，負擔不小。

邱世允說，張姓學生學習認真，校方提供遠距教學，去年10月師生並在校內發起愛心募款，希望能讓他感受到老師、同學的關心和祝福，激勵他不要放棄學業，附近還有企業得知後主動提供善款協助，共募得35萬2000元，今天上午在校內辦簡單的善款轉送儀式。張父感受到校方及社會的愛心，以「好人一生平安」感謝大家的支持。