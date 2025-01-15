快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

聽新聞
0:00 / 0:00

頭份文英國中男生罹血癌 同學鼓勵：升高中繼續當同學

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市文英國中三年級張姓男生罹患白血病，因治療、抵抗力差無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將35.2萬元善款轉送家長（右），同學也祝福，大家今年一起到竹南高中升學「繼續當同學」。圖／校方提供
頭份市文英國中三年級張姓男生罹患白血病，因治療、抵抗力差無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將35.2萬元善款轉送家長（右），同學也祝福，大家今年一起到竹南高中升學「繼續當同學」。圖／校方提供

苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男生去年國二下學期發現罹患白血病重症，因治療、抵抗力差迄今無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將愛心款35.2萬元轉送家長，同學也祝福，大家今年一起到國立竹南高中升學「繼續當同學」。

文英國中校長邱世允表示，張姓學生去年5月突然反覆發燒，就醫發現罹患白血病，也就是一般俗稱的「血癌」，他的父親平常從事板模工，母親是大陸新住民，他發病後就未能到校，到新竹就醫一次療程得花3個星期，父母都會到醫院陪同看護，張父也減少打零工的機會，張家的經濟雖未達貧困家庭標準，但治療使用的自費標靶藥物昂貴，負擔不小。

邱世允說，張姓學生學習認真，校方提供遠距教學，去年10月師生並在校內發起愛心募款，希望能讓他感受到老師、同學的關心和祝福，激勵他不要放棄學業，附近還有企業得知後主動提供善款協助，共募得35萬2000元，今天上午在校內辦簡單的善款轉送儀式。張父感受到校方及社會的愛心，以「好人一生平安」感謝大家的支持。

張姓學生去年5月後就未能回校上課，同學有的會用電話與他討論課業，也有人送去上課的筆記，大家都希望他趕快好起來。張姓學生日前參加竹苗區國中教育會考模擬測驗，數學獲A，今年5月的國中會考，校方也已替他申請特別試場，張姓學生以竹南高中為第一志願，不少學生也與他相約一起考上，大家繼續當同學。

頭份市文英國中三年級張姓男生罹患白血病，因治療、抵抗力差無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將35.2萬元善款轉送家長（右），同學也祝福，大家今年一起到竹南高中升學「繼續當同學」。圖／校方提供
頭份市文英國中三年級張姓男生罹患白血病，因治療、抵抗力差無法到校上課，他的成績在國二排名前三，校方除了以遠距教學讓他持續學習，師生也發起愛心募款，今天上午將35.2萬元善款轉送家長（右），同學也祝福，大家今年一起到竹南高中升學「繼續當同學」。圖／校方提供
文英國中三年級張姓男生去年國二下學期發現罹患白血病，校方以遠距教學設備讓他能繼續課業。圖／校方提供
文英國中三年級張姓男生去年國二下學期發現罹患白血病，校方以遠距教學設備讓他能繼續課業。圖／校方提供

國中教育會考 愛心 遠距教學

延伸閱讀

苗栗男無照上路撞斷路燈桿3傷 8路人合抬電桿救人

連25年義賣春聯！台中大業藝能館歲末「送愛到十方」

頭份國道高架橋「卡車」掀議 實測仍有23公分餘裕空間

影／這次卡路上！貨櫃車卡在頭份3小時 疑國道高架橋加固工程惹禍

相關新聞

頭份文英國中男生罹血癌 同學鼓勵：升高中繼續當同學

苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男生去年國二下學期發現罹患白血病重症，因治療、抵抗力差迄今無法到校上課，他的成績在國二排名...

宣導時「常被誤認是詐團」 龜山義消許春香榮獲鳳凰獎

「再怎麼辛苦跟氣餒，都要持續去做！」桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊龜山分隊助理幹事許春香，加入龜山防宣隊逾15年，榮獲2...

藥師節竹市表揚績優藥師 藥師公會建議領有慢性病處方箋民眾備足藥品

今天是台灣藥師節，新竹市藥師公會日前在芙洛麗大飯店舉辦「114年藥師節慶祝大會」，代理市長邱臣遠於會中表揚13位服務年資...

高鐵新竹站送愛 助偏鄉小六學童赴南台灣畢旅圓夢

新竹縣尖石鄉新樂國小六年級的學生們，今天在高鐵新竹站的安排下，搭乘高鐵到南台灣展開3天2夜的畢業之旅；對於能夠搭高鐵出遊...

新竹蕭如松藝術園區年節參觀可獲繪馬祈福牌 每日限量50名

蛇年將至，0新竹縣蕭如松藝術園區熱鬧活動展開，從農曆年初三至初五，每日提供當天前50名到園區參觀的遊客，可獲得免費的繪馬...

光復路涵洞標線畫成舊的挨批浪費公帑 竹市府：廠商負擔

新竹市光復路往高速公路出涵洞方向的槽化線近來重新畫設，不過市議員蔡惠婷發現，市府交通處外包廠商拿到舊圖，又畫出原本的標線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。