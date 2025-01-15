宣導時「常被誤認是詐團」 龜山義消許春香榮獲鳳凰獎

「再怎麼辛苦跟氣餒，都要持續去做！」桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊龜山分隊助理幹事許春香，加入龜山防宣隊逾15年，榮獲2024年「鳳凰獎」防火宣導志工楷模，前日在總統府接受賴清德總統接見，昨由行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳共同頒獎，給予消防工作最高的榮譽。

助理幹事許春香自2010年加入龜山防火宣導隊，積極參與各項宣導、研習活動，迄今已逾15年，曾榮獲桃園市消防局績優防火宣導人員及義消楷模等殊榮，平時深入鄰里及社區宣導及訪視，熱心參與轄內各項防火宣導活動，針對獨居長者、避難弱勢及起火戶災後訪視關懷工作不遺餘力；為了提升自我宣導能力，更報名參加消防署防火宣導教官班訓練，取得防火宣導種子教官資格，期許自己將防火知識帶給更多的市民。

許春香回憶，穿梭巷弄或社區進行家戶訪視及防火宣導時，常常被民眾認為是詐騙集團，不得其門而入，或是宣導到一半就被趕出來，雖然很氣餒，但只要看到新聞報導民眾使用滅火器自行撲滅家裡火災、或是火災時冷靜判斷逃生路線成功疏散時，都讓她非常欣慰，再怎麼辛苦與氣餒都要持續去做，因為每個成功逃生災例的背後，就是守護好幾個家庭的幸福。