新竹蕭如松藝術園區年節參觀可獲繪馬祈福牌 每日限量50名

蛇年將至，0新竹縣蕭如松藝術園區熱鬧活動展開，從農曆年初三至初五，每日提供當天前50名到園區參觀的遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌，親自將願望書寫在祈福繪馬上面，然後掛在樹上祈福。園區近期完成修繕，未來可提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。

蕭如松藝術園區為了提升遊客的參訪品質，爭取文化部補助368萬元，並在去年底完成園區門面暨區內木平臺及館舍木料雜項修繕等，以提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動，使得園區煥然一新，更具有文化藝術氣息，環境更加明亮與美麗。

園區表示，今年不僅有精彩的蕭如松藝術節，還有許多展覽及活動，在10月份將推出臺日國際水彩畫展，邀請日本藝術家中村勝人、末廣章。與臺灣水彩大師洪東標、古雅仁共襄盛舉，增添園區新一年的活動多樣性及變化性。

此外，園區的「松和廬」今年首發是姚植傑老師的行旅寄情─姚植傑創作展，展出期間1月23日至2月16日，並在1月26日舉辦開幕茶會，當日姚植傑會於現場揮毫書寫春聯贈送，數量有限請把握。另外園區也十分著重培植在地美術人才，每年均攜手玄奘大學辦理畢業展，提供畢業生揮灑才華的展覽空間。

每月蛇年將至，在1月31日至2月2日（農曆年初三至初五)，期間每日提供當天前50名到園區參觀的遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌，親自將願望書寫在祈福繪馬上面，然後掛在樹上祈福。

2月元宵有剪紙花燈鬧元宵；3月、4月春日季及家裡「梅」大人活動；5月到10月的蕭如松藝術節（5月母親節音樂會活動、6月荔枝節活動、9月柚子節活動及教師節活動、10月萬聖節活動及臺日國際水彩畫展、藝術節期間每月都有「如松講堂講座」)；12月則以「寄明信片給一年後的自己」邀請民眾參與。

四方青松茶屋供應美食與下午茶，同時也有浴衣體驗，不用出國也可以在園區享受不一樣的風光。歡迎團體預約(電話03-5956009)、及喜愛藝術、喜歡蕭如松美學的朋友，大家一起來參加。