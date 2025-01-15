光復路涵洞標線畫成舊的挨批浪費公帑 竹市府：廠商負擔

新竹市光復路往高速公路出涵洞方向的槽化線近來重新畫設，不過市議員蔡惠婷發現，市府交通處外包廠商拿到舊圖，又畫出原本的標線，認為市府在施工時應確認完善，以免造成公帑無謂的浪費。交通處也表示，重畫衍生費用由廠商負擔。

蔡惠婷指出，光復路往高速公路方向的涵洞因連結關埔與建功兩側地區，使用率極高，但因出涵洞後的路面槽化線畫設位置未考量車行軌跡，導致民眾若沒有將車子的速度放到極慢，或出來打右抓太慢，就會容易壓到槽化線被檢舉開罰。

蔡惠婷表示，近來接到不少民眾向她反應，她也會同其他議員、交通處舉行現勘，當場討論如何改善。由於交通處之前已先塗掉舊有的槽化線，改畫了新的標線，但這樣的方式卻造成現場新舊線交疊、模糊不清、用路人辨識容易混淆，因此交通處後來又刨掉舊柏油，鋪上新柏油，並於昨天重新畫線。

蔡惠婷說，沒想到交通處外包的施工廠商卻拿到舊圖，再次畫出了原本容易壓到的槽化線，且原本要畫標線型的人行道也畫成槽化線。雖然今天早上看到廠商已刨鋪修正調整，但她也認為市府在施工時，應做好確認工作，以免造成公帑無謂的浪費。