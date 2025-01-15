竹縣東海國小校舍興建工程今天動土 預計明年8月啟用

新竹縣東海國小創校至今已68年，為提供學生更安全、現代化的學習環境，新竹縣府爭取中央經費補助，今天舉行中央教學大樓老舊校舍拆除重建工程動土典禮，工程預計於明年7月竣工，並於同年8月啟用。

新竹縣教育局長楊郡慈今天代表縣長楊文科，率施工團隊及各級民意代表焚香祝禱，楊郡慈表示，東海國小主要教學空間分別為專科教室大樓與中央教學大樓，縣府爭取中央經費於109年補助學校專科教室大樓拆除重建工程，並於112年11月正式落成啟用。

中央教學大樓為民國66年興建，因建物已達使用年限。為此，縣府持續積極向中央爭取經費，獲核定總經費2億6166萬元拆除重建，重建工程將興建30間普通教室，包含二歲幼兒專班教室、行政空間、視聽會議室及圖書室等。

縣長楊文科表示，東海國小位於竹北高鐵特區，鄰近生醫園區，以及未來發展可期的台灣知識旗艦園區(台知園區)，地理位置優越，具備發展潛力。縣府期許東海國小未來能與這些重要區域共同發展，成為培育未來人才的重要搖籃，共創教育新未來。新校舍將「稻浪」與「綠建築」元素融入其中，外觀設計與校園特色肖楠老樹相互襯托，新校舍走廊欄杆融入在地社區農田「稻浪」意象，以呈現竹北為「新竹米倉」意涵。

大面積開窗與大樓梯間開口的設置，增加採光與空氣流動，讓大樓通過綠建築認證，變成一棟「會呼吸」的學習基地，讓東海國小的校園特色建築與學生一起脈動成長。