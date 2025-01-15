孤老長輩過年不孤單 桃市「小鮮肉」役男陪吃年夜飯

農曆年即將到來，許多社福團體募集年菜辛苦，華山基金會中壢站目前僅募得4成、缺口龐大。不過今年在桃園市民政局幫助下，基金會不只持續為獨居長者發送愛心年菜，還有「小鮮肉」替代役男們陪伴，讓長輩能吃上一頓熱鬧溫馨的年夜飯。

因應兵役延長，為有效運用人力資源，桃園市民政局去年起推動替代役公益大使計畫，經過一年試辦，服務總次數超過900次，服務人次為4萬5200人，服務時數達2200小時，除投入課後陪讀、環境清潔及衛教宣導等服務，公益大使也肩負訪視獨老的任務。

「上次吃年夜飯應該是5年前。」69歲的陳碧蓮自養父病逝後獨居，目前患肺腺癌第4期，經濟拮据，長期以便利商店待用餐果腹，往年華山基金會都會長期送年菜給她，但今年特別不一樣，因為還有人陪她一起吃團圓飯，因為有役男家裡不再空蕩蕩。

役男陳鵬宇加入公益大使團後，每周都會來探望陳奶奶，盡管已於去年12月退伍，仍趁著最近放假，特別回來陪奶奶吃飯。役男劉哲綸則說，過去沒參與過志工服務，但在服役期間有機會投身公益，感受長輩直接的情感回饋，讓他感觸良多、覺得服務很有成就感。