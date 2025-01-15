竹縣動保所22日開放認養 13柴犬、19博美犬盼找新主人

新竹縣動保所去年從一處非法繁殖場救出的39隻毛孩，在細心照料下均已恢復活力，目前沒入的法定程序和絕育手術已完成，將在1月22日公開認養，其中有13隻柴犬、19隻博美狗，動保所今起連3天開放毛孩和大家見面熟悉，希望盡快找到具愛心、責任心的新主人。

新竹縣動保所指出，去年10月在新埔地區查獲非法繁殖場，當時犬隻均被關在狹小陰暗鐵籠中，多數的毛孩都是渾身髒兮兮，甚至沒有洗過一次澡，部分還有健康問題，令人心疼。

動保所緊急將犬隻帶回收容，提供乾淨寬敞的生活空間，並逐一為牠們健康檢查、治療，也協調寵物業者幫忙洗澡美容，經過近3個月的細心照料後，毛孩們全都恢復健康活力，目前已完成沒入相關法定程序，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合外，其餘37隻毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。

動保所說明，為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所將追蹤查核，認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者，以落實追蹤查核可，並於飼主資格審核同時，須通過飼主責任測驗，通過測試使得認養。有興趣認養的民眾請於1月22日上午8點45分前完成報到及核對身分程序，須本人攜帶身分證與居住或工作證明，不接受委託抽籤。每人限選擇認養1隻，單一狗狗若認養人數超過1人，則現場公開抽籤決定認養人，抽籤時間為22日上午9點。

有興趣的民眾可至竹縣動保所網站查詢犬隻照片與相關資訊，新竹縣動保教育園區同時在15日至17日連3天開放上午9時至11點30分、下午1點至3點，提供民眾現場熟悉被認養犬隻，請大家多多利用。