影／黃國昌選新竹市長？綠營潛在人選：城市治理不能只靠咆哮

民眾黨前立委蔡壁如昨點名代理主席黃國昌主帥親征參選2026新竹市長，此番言論在新竹政壇掀起波瀾。曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔對此表示，歡迎一起來建設新竹，但不能只靠咆哮就做好城市治理。

被外界視為民進黨潛在市長人選的林志潔，前年被徵召參與新竹市立委選舉，獲得8萬2000多票，近1年來她把選舉的票數補助款投入服務鄉親，並成立「潔伴同行挺台灣協會」，被認為是為了2026年的市長選舉做準備。

各界關注2026選戰布局，新竹市不但是前黨主席柯文哲家鄉，也是民眾黨執政的縣市，更是小草大本營，黃國昌曾被媒體問到是否參選新竹市長時也曾說，不排除任何可能性，黨需要他去戰絕不會推辭。

蔡壁如昨天上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪提到，2026選戰民眾黨地方組織相對薄弱，若黃國昌當黨主席，她覺得如果主帥親征，也是帶起一股選戰趨勢，「我還是支持鼓勵他去選新竹市」。

對此林志潔表示，新竹市是一個發展中、欣欣向榮的城市，作為市民，對於任何有意願從事公共服務的人，都是感謝而且非常歡迎的。不過新竹市面對非常多，包括科技的發展、教育、長照跟交通的問題，可能要對這個城市有基本的了解，同時也必須要有在地生活經驗。

林志潔強調，並不能夠只靠咆哮，或是貪小便宜，就想要做好城市治理，新竹市民是很願意給有抱負、有理想、品性、正直的人機會的，也歡迎大家一起來建設新竹。