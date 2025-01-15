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桃園版華山再升級 聽到民眾喊熱心聲增幾設施

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原文創園區因應夏季炎熱，近期已完成帆布遮棚，減輕民眾看展負擔。圖／桃園市文化局提供
中原文創園區因應夏季炎熱，近期已完成帆布遮棚，減輕民眾看展負擔。圖／桃園市文化局提供

桃園版華山」之稱的中原文創園區對外開放滿周年，園區內舉辦各式活動及展覽，並建置「360度環景導覽」，不過因園區空曠夏天炎熱，民眾頻頻抱怨，因此近期完成設置遮陽織棚及戶外桌椅方便民眾休憩。過年期間也有烏托邦插畫展及臻寶藝林工藝展，歡迎民眾走春看展。

中原文創園區內各項軟硬體設備及便民服務持續增強，包含交通、場地租借、展演活動及環境友善等，持續聆聽民眾需求並逐步升級建構，今年也預估超過百萬人次參訪，並積極招攬各類展演活動，期盼成為桃園具代表性的文創園區之一。

不過台灣夏季炎熱，園區倉庫間草皮缺乏遮蔭，民眾抱怨熱到受不了，為因應夏季，園區設有降溫噴霧系統，並邀請中原大學建築系副教授陳宣誠設計遮陽織棚及戶外桌椅方便民眾休憩，近期已完工。

另配合「永續光環境創意展」於去年年底開展至今，園區內設有展覽作品及燈光裝置，開放至晚上10點，提供民眾傍晚散步、休閒的好去處。

即將迎來的農曆春節，園區也有有烏托邦插畫展及臻寶藝林工藝展，歡迎民眾走春看展。更多展覽資訊及活動，請關注中原文創園區粉絲專頁

中原文創園區位於中壢的主要幹道上，距離國道1號、中壢市區及中原商圈僅10分鐘車程，是為桃園地區新興的觀光景點，園區除了每周末辦理主題市集及表演外，各項多元的展覽也陸續在園區舉辦，並於各大節慶設計多元的活動及節目供民眾體驗。

中原文創園區因應夏季炎熱，近期已完成帆布遮棚，減輕民眾看展負擔。圖／桃園市文化局提供
中原文創園區因應夏季炎熱，近期已完成帆布遮棚，減輕民眾看展負擔。圖／桃園市文化局提供

文創 桃園

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