年前發紅包！桃園調高失能老人安置補助 每月2.4萬元

桃園市社會局目前針對低收、中低收入戶家中有65歲以上中重度失能老人需要安置在照養中心者，提供每人每月2萬2000元補助。市長張善政今天在市政會議宣布，今年將調升至2.4萬元，盼讓長輩們在年前感受到政府的關懷。

桃園市「失能老人機構安置補助」目前為每人每月2萬2000元，相較台北市最多2萬7000元、新竹縣2萬6000元低，盡管還有每月5000元醫療耗材費補助，但醫療耗材費需為指定項目才能核銷，不少民代都呼籲市府考量民生消費物價成長，提高補助。

張善政今在市政會議表示，近年各界都很關注失能老人照護議題，市府重視長照品質，今年會將每位失能老人的機構安置補助從原本的2.2萬元提高2000元至2.4萬元，再加上原有的5000元醫療補助，每位長者最高可獲得2.9萬元補助。

除增加失能老人機構安置補助，張善政今也宣布2項社福新措施，包含放寬愛心代用餐申請資格和提高安家實物銀行點數額度。

張善政說，過往索取愛心待用餐需經社工申請等程序，對有需求民眾較不即時，今年起市府開放「不限時段、免社工評估」即可兌換待用餐，如市民有緊急用餐需求，不需先向社工申請點數，就可以直接到合作店家，提供身分證字號、聯絡方式後兌換熱食，社工也將事後追蹤關懷這些弱勢朋友，評估是否需要提供進一步協助。

此外，安家實物銀行今年起也增加點數配額，目前安家實物銀行提供米、衛生紙、嬰幼兒奶粉等物品，供弱勢家庭依點數兌換，新制將原有的500點、1000點、1500點，分別提升至800點、1200點、1800點，「點數多了可以兌換的物品也更多」。張善政表示，市府團隊會持續關注弱勢族群的需求，讓每個家庭都能安心過好年。