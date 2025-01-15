苗栗縣敬老「春節禮金」 16日提前發放

為迎接蛇年到來，苗栗縣春節敬老禮金將提前於明天1月16日發放，全縣18鄉鎮市公所將直接匯款至民眾指定的帳戶，免去長輩奔波領取，可安心在家過好年。

縣府社會處表示，苗栗縣敬老禮金發放邁入第2年，相關預算編列獲縣議會、18鄉鎮市公所及代表會全力支持，得以落實老人福利政策。

社會處說明，今年敬老禮金發放對象為2024年1月1日前（含1月1日）設籍苗栗，且2025年1月1日（含）前年滿65歲以上長者、年滿55至64歲原住民，春節、端午節及重陽節前，每節每人發給1000元。

這次春節發放人數共10萬2890人，今年符合資格之長輩新增8174人，禮金於1月16日由公所匯入長輩指定的金融帳戶，存摺摘要會顯示「敬老禮金」，其中公館、三灣及南庄3鄉鎮由於也有郵局系統提供禮金發放服務，鄉親提供郵局帳戶，儲金簿摘要也會顯示「春節禮金」。

如匯款發生退匯情形，由公所另行通知長輩，以現金方式補發禮金，領取權益不受損，但領取禮金同時請務必更新個人帳戶資料，禮金補發期限為2月27日，逾期未領將不予補發。