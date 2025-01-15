快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

估春節連假湧人潮！龜山「這路段」將交管 替代路線曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園長庚轉運站春節將湧入大量返鄉人潮，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，警方將於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制。記者周嘉茹／翻攝
桃園長庚轉運站春節將湧入大量返鄉人潮，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，警方將於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制。記者周嘉茹／翻攝

春節將至，桃園長庚轉運站及龜山區壽山巖觀音寺將湧入大量返鄉人潮、信徒及遊客，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，春節期間警方將動員警、民力於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制，並已先溝通廟宇及相關單位建立路況廣播通報機制與電子看板布告活動訊息，讓民眾充分了解路況。

龜山分局指出，為有效疏導車流，萬壽路二段實施交通管制時，建議萬壽路往迴龍方向駕駛人，北上往三重、新莊、樹林或南下往桃園駕駛人改道東萬壽路。往桃園區方向駕駛人已進入萬壽路二段靠近壽山巖觀音寺如遇壅塞或車流量大，請駕駛人至萬壽路二段309巷（或國園街）左轉再右轉東萬壽路往南桃園區方向行駛；萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口時，將用交通錐調撥專用車道，適時實施交通管制，欲往壽山巖遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，以引導駕駛人行走方向，避免塞車。

龜山分局建議民眾於春節期間前往壽山巖觀音寺遊客，儘量能以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，可發揮機動性大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排；如若開車前往時，請停靠於廟方備妥的萬壽路停車場，搭乘接駁車進入壽山巖觀音寺。

警方呼籲，春節期間廟會活動場面盛大、人車眾多，交通壅塞情形勢必無可避免，請遊客配合警方交通疏導動線行駛。相關交通管制措施係警方為疏導大量人、車流，以避免周邊道路嚴重壅塞，屆時如造成短暫出入不便，望民眾體諒警方為民服務之用心。

另桃園長庚轉運站，配合春節期間返鄉人潮疏運，龜山分局亦規劃警民力協助周邊交通疏導工作，讓返鄉民眾順利返鄉過好年。

桃園市龜山區壽山巖觀音寺春節將湧入大量信徒及遊客，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，警方將於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區壽山巖觀音寺春節將湧入大量信徒及遊客，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，警方將於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制。記者周嘉茹／翻攝

春節 桃園 觀音

延伸閱讀

苗縣泰安梅樹盛開引人潮 鄉公所公告交管措施

台鐵春節增39列北中直達列車 行車時間2小時內

台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定

元大期春節交易不打烊 開戶送600元

相關新聞

估春節連假湧人潮！龜山「這路段」將交管 替代路線曝

春節將至，桃園長庚轉運站及龜山區壽山巖觀音寺將湧入大量返鄉人潮、信徒及遊客，預期周邊主要道路萬壽路二段將出現壅塞狀況，春...

新竹特教師生衝突 螳螂惹的禍

新竹市某國小特教生去年因不滿班導師將他抓的螳螂放生，攻擊導師造成眼角受傷，教師提告求償24萬餘元，家長指控老師報復性求償...

竹縣意外死亡救助金 放寬年齡限制

新竹縣曾是全台唯一開辦縣民保險縣市，因理賠金額高，無保險公司承保，縣府去年轉型發放意外事故致死救助金，累計96案審核通過...

粉紅超跑進香5月2日出發 去程急行軍36小時奔北港

「粉紅超跑」又要出動了。苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨擲筊決定徒步進香日期，擇定5月2日（農曆4月初五）出發，接著擲出5月3...

桃捷綠線將通車 市府先修人行道

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，但蘆竹區高架站體周邊的人行道現況不佳，地方抱怨路燈桿、電箱妨礙通行，排水也不良。桃市府...

桃園年貨大街登場 市長張善政：規畫80格攤位讓市民一站購足

桃園市長張善政今日下午出席年貨大街開幕，表示選在桃園區南華街封街辦年貨大街，鄰近南門市場、景福宮及慈護宮等主要廟宇交通便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。