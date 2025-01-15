粉紅超跑進香5月2日出發 去程急行軍36小時奔北港

「粉紅超跑」又要出動了。苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨擲筊決定徒步進香日期，擇定5月2日（農曆4月初五）出發，接著擲出5月3日就要抵達雲林北港朝天宮，現場一片驚呼，觀看網路直播信徒紛紛留言，「去程急行軍，2天得跑起來」。

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，考驗跟隨信徒的腳力、體力與決心。北港朝天宮由董事長蔡咏鍀帶領董監事，昨參拜拱天宮媽祖後，由輪值爐主擲筊確定登轎、出發，以及到北港、進火、回宮等日期。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬表示，歷年拱天宮媽祖徒步進香，以農曆3月次數最多，正月出發僅4次；今年全程10天9夜，天數雖然不少，但5月2日凌晨從拱天宮出發，隔天中午要走到北港北辰派出所大集結，約只有1天半時間，相當緊迫。

駱調彬說，往年資料，進香期程以2009年6天7夜最短，2017年12天最長；2008年去程最短，當時晚了1個多小時出發，僅32個小時就到北港，進香隊伍首次走上西濱公路，一路走到天亮才短暫休息；今年預判只有西濱公路一路直線南下才有辦法，可用「急行軍」形容，幾乎是2個晚上不用睡覺，對香燈腳體力是巨大考驗。

廟方公告3月27日（農曆2月28日）起開放「香燈腳」報名。拱天宮總幹事陳春發表示，今年去程36小時內要到北港入廟，出發當夜是小周末，預估報名人數可破20萬人。