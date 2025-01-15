新竹特教師生衝突 螳螂惹的禍

新竹市某國小特教生去年因不滿班導師將他抓的螳螂放生，攻擊導師造成眼角受傷，教師提告求償24萬餘元，家長指控老師報復性求償，也不滿校方未盡責任的處理方式。

校方表示，尊重司法且有持續關懷學生，市府教育處說明，已協助學校建立學生情緒行為問題因應機制。

學生家長控訴，去年5月間，孩子發現在學校抓到並放在塑膠容器中的螳螂不見，詢問張姓班導師是否私自放走螳螂，卻反被張師訓斥要愛惜昆蟲；孩子要求張師抓1隻螳螂賠償，又被拒絕，導致孩子失控攻擊老師，造成張師臉頰瘀青，且有指甲刮傷的1.4公分傷口。

學生家長指出，事後有允諾賠償醫藥費，但竟接到張姓導師提告求償包括精神賠償共24餘萬元。他認為，孩子曾被警衛噴灑辣椒水，也曾遭教務主任掌摑，他們未向學校求償，如今卻遭報復索賠。

校方強調，此案進入司法程序，尊重司法。另經過校園團隊共同努力，該生衝突行為已大幅降低，情緒表達逐漸穩定與進步；市府教育處也說明，去年5月中安排特教專家學者及情緒行為專業支援團隊入校，並請學生持續關心學生學習狀況，同時也協助提升教師正向管教知能。

市議員蔡惠婷認為，特殊生教育不只是學校責任，家長的溝通與配合非常重要，否則只靠學校在拉孩子會非常辛苦，需要親師一同合作管教，孩子才能有更大的進步。