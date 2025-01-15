聽新聞
0:00 / 0:00

新竹特教師生衝突 螳螂惹的禍

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

新竹市某國小特教生去年因不滿班導師將他抓的螳螂放生，攻擊導師造成眼角受傷，教師提告求償24萬餘元，家長指控老師報復性求償，也不滿校方未盡責任的處理方式。

校方表示，尊重司法且有持續關懷學生，市府教育處說明，已協助學校建立學生情緒行為問題因應機制。

學生家長控訴，去年5月間，孩子發現在學校抓到並放在塑膠容器中的螳螂不見，詢問張姓班導師是否私自放走螳螂，卻反被張師訓斥要愛惜昆蟲；孩子要求張師抓1隻螳螂賠償，又被拒絕，導致孩子失控攻擊老師，造成張師臉頰瘀青，且有指甲刮傷的1.4公分傷口。

學生家長指出，事後有允諾賠償醫藥費，但竟接到張姓導師提告求償包括精神賠償共24餘萬元。他認為，孩子曾被警衛噴灑辣椒水，也曾遭教務主任掌摑，他們未向學校求償，如今卻遭報復索賠。

校方強調，此案進入司法程序，尊重司法。另經過校園團隊共同努力，該生衝突行為已大幅降低，情緒表達逐漸穩定與進步；市府教育處也說明，去年5月中安排特教專家學者及情緒行為專業支援團隊入校，並請學生持續關心學生學習狀況，同時也協助提升教師正向管教知能。

市議員蔡惠婷認為，特殊生教育不只是學校責任，家長的溝通與配合非常重要，否則只靠學校在拉孩子會非常辛苦，需要親師一同合作管教，孩子才能有更大的進步。

司法 情緒 提告

延伸閱讀

點名黃國昌選新竹市長 綠營分析恐是蔡壁如逼宮陰謀

班導師放走螳螂遭小四生攻擊受傷 求償24萬家長控故意報復

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

蔡壁如鼓勵黃國昌主帥親征新竹市 新竹黨部看法曝光

相關新聞

桃捷綠線將通車 市府先修人行道

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，但蘆竹區高架站體周邊的人行道現況不佳，地方抱怨路燈桿、電箱妨礙通行，排水也不良。桃市府...

新竹特教師生衝突 螳螂惹的禍

新竹市某國小特教生去年因不滿班導師將他抓的螳螂放生，攻擊導師造成眼角受傷，教師提告求償24萬餘元，家長指控老師報復性求償...

竹縣意外死亡救助金 放寬年齡限制

新竹縣曾是全台唯一開辦縣民保險縣市，因理賠金額高，無保險公司承保，縣府去年轉型發放意外事故致死救助金，累計96案審核通過...

粉紅超跑進香5月2日出發 去程急行軍36小時奔北港

「粉紅超跑」又要出動了。苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨擲筊決定徒步進香日期，擇定5月2日（農曆4月初五）出發，接著擲出5月3...

桃園年貨大街登場 市長張善政：規畫80格攤位讓市民一站購足

桃園市長張善政今日下午出席年貨大街開幕，表示選在桃園區南華街封街辦年貨大街，鄰近南門市場、景福宮及慈護宮等主要廟宇交通便...

北市4姊弟再捐桃園53萬救溺設備 實現亡父遺願「有洋蔥」

台北市年約70多歲的沈皎、沈皓、沈皜和沈皒4兄弟姊妹為實現已故父親沈甲憲遺願，今天再度捐贈價值53萬元的水下無人機、潛水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。