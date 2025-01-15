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桃捷綠線將通車 市府先修人行道

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市蘆竹區南崁路二段人行道狹窄，電箱、電線桿障礙物多，桃園市府在捷運綠線通車前，將施工改善。圖／議員錢龍提供
桃園市蘆竹區南崁路二段人行道狹窄，電箱、電線桿障礙物多，桃園市府在捷運綠線通車前，將施工改善。圖／議員錢龍提供

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，但蘆竹區高架站體周邊的人行道現況不佳，地方抱怨路燈桿、電箱妨礙通行，排水也不良。桃市府昨宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道，總長度達7000公尺，目標在明年6月捷運通車前完工。

桃捷綠線第一階段通車路段為北段7站，從G11站（藝文特區站）到G15b站（坑口站），以高架路段為主；捷運建設施工如火如荼，但周邊人行設施卻未到位。

蘆竹區長興里長呂里粲說，人行道上的路燈和電箱，都沒有移到高架橋底下，對行人很不友善，道路和人行道的接縫處凹凸不平，易積水。

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府昨天宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府昨天宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。記者朱冠諭／攝影

市長張善政昨到蘆竹區中正北路視察周邊人本環境改善情形，捷工局說明，從中正橋302巷至南工路與無形街路口的中正北路段，及南崁路二段從402巷至八德路口的水尾站周邊，將進行改善。

人行空間改善工程獲中央核定1.06億元補助，市府自籌款2400萬，總計畫經費約1.3億元。

捷工局長劉慶豐說，綠線通車在即，市區人行空間面臨轉型挑戰，將全面優化人行道鋪面、增設無障礙斜坡道、調整庇護島及行穿線配置等，因應通勤需求，將增設自行車專用道。

工程團隊利用擴寬後的中央分隔島空間，遷移人行道上的電力、電信等管線箱體，並改善候車空間，避免民眾等公車時曝曬在太陽底下，營造行人與大眾運輸友善空間。

議員錢龍說，市府除了將箱體移至中央分隔島及軌道下方，也要重做排水設施，一併解決排水問題；除了中正北路段，南崁路與台四線的人行空間路況更差，也亟需改善。

張善政說，捷運通車後勢必吸引人潮，要提前改善行人空間，已將擴增中央分隔島，並以藝術貼圖或廣告等方式美化立柱，將持續向中央爭取經費改善。

人行道 南崁 捷運

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