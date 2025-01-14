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苗縣泰安梅樹盛開引人潮 鄉公所公告交管措施

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣泰安鄉南清聯絡道路旁逾百株梅花近期盛開，吸引大批賞花、拍照人潮，也造成交通壅塞亂象，因當地道路狹窄，鄉公所今天公布車輛管制措施，呼籲賞梅遊客遵守、小心行車。

泰安鄉公所表示，冷氣團接連報到，泰安鄉南清聯絡道路山坡旁的富興梅園上百棵梅樹盛開，一大片雪白梅花覆蓋枝頭，民眾拍下美照經網路社群分享，吸引遊客蜂擁而至，但因山區兩側道路坡度陡、路幅狹窄，許多人直接把車停在路邊造成會車困難、交通打結。

公所表示，經與轄區派出所討論，將結合警方實施車輛管制措施，管制點設於苗62-1線往南清聯絡道路路口，假日上午9時至下午5時進行車輛管制（限制上山）；平日則視車流狀況彈性管制。

公所指出，南清聯絡道路段平日有接駁車、長照車輛進出，假日有山區數十家露營區車輛下山，沿線路段兩側（白線內）及賞梅區周邊和轉彎處，嚴禁違停，警方將加強違規取締。

鄉公所建議遊客，將車輛依序單邊停放於苗62-1線，再從賞梅入口處（管制點）以徒步方式前往賞梅區，徒步距離約1.1公里），同時賞花之際，別忘把垃圾帶下山，留給山林乾淨的土地。

梅花 賞梅 賞花

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