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桃園年貨大街登場 市長張善政：規畫80格攤位讓市民一站購足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政和議員參加年貨大街開幕活動。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政和議員參加年貨大街開幕活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午出席年貨大街開幕，表示選在桃園區南華街封街辦年貨大街，鄰近南門市場、景福宮及慈護宮等主要廟宇交通便利，也向來是市民採買年貨首選。

張善政指出，年貨大街即日起至27日為期兩周，於南門市場旁的南華街路中央規畫80格攤位，精選店家與攤商展售優質的年貨商品，包括紅燒蹄膀、脆皮燒肉、豬肉乾等應節美食，讓市民可以一站購足，期盼未來每年都能辦年貨大街，成為桃園最具代表的年貨大街。

經發局表示，年貨大街不僅規模大，更特別著重參展食品的衛生安全檢測，合格的商品會貼上專屬認證貼紙，讓民眾輕鬆辨識，買得安心吃得放心，未來也將持續擴大商品檢測項目，全力打造桃園年貨大街成為年節安心購物場所的首選。

經發局說明，年貨大街以封街辦理，南華街部分路段完全封閉管制，文化街及南華街北向道路單行管制，南海街開放車輛雙向通行，大眾運輸工具改在民族路口站上下車；活動期間除了每日夜間時段定點垃圾清運，下午約2點增加4個清運點清運垃圾。

經發局提醒，新春期間市府也針對市場及夜市商圈推出限量「好彩頭消費券」有價摺頁，消費者只要以50元即可購得價值250元的驚喜摺頁，於桃園市15處公有市場、2大夜市使用；活動期間規畫16場快閃雙重活動，民眾只要現場拍照打卡就送限量紅包，還有機會抽中iPhone等好禮。更多活動詳情請上「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢。

年貨大街 美食

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