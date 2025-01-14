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北市4姊弟再捐桃園53萬救溺設備 實現亡父遺願「有洋蔥」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業設備，復興分隊操作講解裝備救災救援。圖／消防局第四大隊提供
台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業設備，復興分隊操作講解裝備救災救援。圖／消防局第四大隊提供

台北市年約70多歲的沈皎、沈皓、沈皜和沈皒4兄弟姊妹為實現已故父親沈甲憲遺願，今天再度捐贈價值53萬元的水下無人機、潛水專業套裝及勘災車邊帳棚等設備，消防局第四大隊長陳莉婷代表接受，她對沈家4姊弟實現父志善舉表達感謝，該批設備將配發復興、巴陵分隊，做為提升山區救援、救災利器。

沈家4兄弟姊妹秉承父親沈甲憲遺願，去年8月主動聯絡桃園消防局，捐贈價值200萬元的2輛災情勘查車及設備，撥交復興、巴陵分隊山區救災勘查使用，4兄弟姊妹談及亡父「為偏鄉做一點事」的遺願更感思念，並表達兄弟姊妹秉承父親遺志，再捐贈53萬水下無人機套裝組、潛水專業套裝及加裝災情勘查車邊帳、置物櫃設備約53萬元，希望增加提升山區救援救溺能力。

復興分隊為感謝沈家4兄弟姊妹義舉，隊員現場演示水下無人機套裝組、潛水專業套裝等科技裝備器材，搜尋民眾溺水時，利用水下無人機高清鏡頭傳送即時影像給水面操作員，經確認目標，救援人員下潛打撈，增加救援速度，災情勘查車邊帳、置物櫃，讓消防救援人員山域搜救時，可快速建立前進指揮所，幫助救災人員山域搶救時效及安全，「物盡其用」也獲得沈家4兄弟姊妹肯定。

台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業套裝設備，消防四大隊長陳莉婷（左一）接受。圖／消防局第四大隊提供
台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業套裝設備，消防四大隊長陳莉婷（左一）接受。圖／消防局第四大隊提供
台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業，提升復興巴隊分隊救災救援能力。圖／消防局第四大隊提供
台北市沈皎4兄弟姊妹再度捐贈水下無人機、潛水專業，提升復興巴隊分隊救災救援能力。圖／消防局第四大隊提供

偏鄉 兄弟 巴陵

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