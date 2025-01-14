中壢後火車站既成道路遭架設圍籬 因一原因現在無法拆

桃園市中壢區龍岡路一段63巷內石頭段132-6及132-15地號土地，60幾年來有公用地役關係，屬於既成道路，不過地主與市府纏訟，並於去年10月架設圍籬，造成垃圾車消防車因狹小無法通行，地方憂阻礙救災盼拆除。桃園市建管處表示，目前尚在打官司，不過地主架設圍籬未申請雜項執照，可先做違章查報，但不能拆除。

該路段60幾年來有公用地役關係，屬於既成道路，且中壢區公所長期以來舖設柏油供人車通行，也是區公所養護巷道，屬消防救災、民生天然氣供運、電信傳輸、警察治安巡邏、垃圾清運等生活上所必須聯絡道路，也是巷內近百戶民眾通往中壢後火車站通行道路。

市議員魏筠說，去年10月該地主私自架設圍籬，在未申請雜項執照下，不顧通行安全疑慮逕自雇工架設圍籬，嚴重影響民眾車輛及清潔車、消防車執行公務，與巷內居民通行，47位居民發起連署，希望返還安全通道。

魏筠表示，地主也要求市府返還該2筆土地，在與市府爭訟程序，一審公所勝訴、二審公所敗訴、三審公所發回後、二審公所又勝訴，目前地主還在上訴到最高法院審理中，但未待訴訟結果出爐前，就架設圍籬，影響通行，希望訴訟盡速落幕，市府能協助處理。