台灣燈會中壢火車站未見接駁車到會場 交通局解釋

2025台灣燈會將於今年2月12日於桃園高鐵站前廣場熱鬧舉行，雖周邊及機場捷運沿線準備約8000格停車位，但仍鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，桃園市交通局規畫5條接駁路線，不過未見台鐵中壢站的接駁車。交通局解釋，因中壢車站在興建地下化工程，因此市府設計光之長廊，讓民眾步行至A22老街溪站搭捷運至會場。

2025台灣燈會將於2月12日至23日舉行，本次主燈「無限樂園島」不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，各項精彩燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18高鐵站前廣場及A19站桃園體育園區站周邊場域，2大展區共規畫1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品。

不過燈會預估有上千萬人次前往，開車的民眾除了青埔燈區周邊現有約2460席車位外，交通局也規畫桃園市區中路風禾、機捷A16橫山站、A20興南站及泰豐輪胎停車場約5520席車位，讓民眾可以轉乘接駁車或機捷抵達現場，建議民眾多搭乘交通工具，除協調桃捷班次加密至7.5分鐘一班，高鐵今也宣布加開班次。

不過中壢火車站卻沒有接駁車，交通局解釋，因為施工關係腹地太小，未有空間可以提供停放接駁車，因此改採市府規畫中壢火車站至A22老街溪站的光之長廊，光之長廊設計結合中壢在地特色，藉由光環境佈展，引導人潮至台灣燈會青埔主展區，並提升市區節慶氛圍與民眾參與感，2月6日點燈，2月7至23日展出，讓民眾沿線步行至機捷再搭車前往會場。

交通局說，台灣燈會期間預計出動駕駛1700人次，，接駁線共有紅線燈區轉運站接駁線、綠線中路風禾接駁線、棕線泰豐輪胎接駁線、藍線楊梅接駁線及黃線內壢接駁線，目前規畫班距尖峰5至20分鐘一班、離峰20至30分鐘一班。