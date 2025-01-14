點名黃國昌選新竹市 綠營分析恐是蔡壁如逼宮陰謀

民眾黨代理主席黃國昌宣布投入主席補選，民眾黨前立委蔡壁如今點名黃國昌參選2026新竹市長，此番言論在新竹政壇掀起波瀾。綠營議員更直批，蔡壁如亂點鴛鴦譜，活像深宮怨婦一樣，並指新竹市是藍白合的重災區，黃若選得太難看，恐被蔡逼宮。

民進黨籍新竹市議員曾資程指出，蔡壁如亂點鴛鴦譜，活像深宮怨婦一樣，膽敢向準主席黃國昌指手劃腳，「黃國昌會理你嗎？」再者，新竹市是藍白合的重災區，民眾黨2年執政成績不堪卒睹，品牌形象嚴重受挫，新竹市民還會接受民眾黨推出的人選嗎？

曾資程更批，民眾黨前主席柯文哲涉貪案，不管是北檢的起訴書，或者是北院、高院的裁定書，都指出柯文哲涉犯貪汙治罪條例之主管監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，但是民眾黨毫無是非全黨挺貪汙，這種沒有道德法治觀念的政黨，所提出的市長人選，市民會買單嗎？

民進黨籍新竹市議員楊玲宜表示，柯文哲日前剛宣布辭職黨主席，民眾黨內權力鬥爭就逐漸浮現檯面，越演越烈，更讓新竹人情何以堪。號稱台北經驗新竹實現，卻是柯文哲與高虹安師徒二人接連爆發涉貪或弊案醜聞，新竹市代理市長邱臣遠接任不到半年的時間，連續兩年施政滿意度吊車尾，民眾黨內就開始肖想2026市長選舉，「吃碗內看碗外」

楊玲宜分析，蔡壁如心知重返黨中央政權無望，看似向黃國昌輸誠，事實上是各懷鬼胎另有詭計，喊話要黃國昌披起戰袍參戰2026竹市長，逼其站至第一火線，萬一輸了2026或選得太難看，蔡就有機會重返黨中央，甚至可藉此逼宮黃國昌下台。但別忘了民眾黨還有代理市長邱臣遠，以及剛退出民眾黨停職中的前市長高虹安都仍活躍在新竹市地方政壇。

楊玲宜奉勸民眾黨與其不斷放話討論2026市長人選，不如先好好深思要如何挽救唯一執政的新竹市政，向竹市民好好懺悔道歉。