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桃園大火燒掉宿舍百名移工缺衣禦寒 同鄉募捐、台灣人也響應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影

桃園市桃園區福林街一處移工宿舍前天被大火燒毀，上百名移工雖獲安置，吃住無虞，但缺少禦寒衣物。桃園市新移民女性關懷協會獲悉，號召同鄉捐助二手衣物，訊息經廣傳，響應民眾不分黨派、國際與族群，物資幾乎堆成山，令移工感動不已。

移工宿舍現場人員表示，感謝各界關心，目前物資已經充足，希望熱心民眾能將物資捐給其他有需要的人。

據了解，該移工宿舍位於桃園捷運綠線包商辦公基地內，移工主要工作也與綠線工程有關。前天大火，地上三層的鐵皮建築幾乎全毀，焦黑只剩軀殼，雖無人受傷，但財物來不及搶救，許多人逃出時只有單薄衣物，甚至只有短袖T恤。

該移工宿舍皆為泰國移工，同為泰國人的新住民、桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉輾轉得知消息，擔心同鄉有難需要幫忙，在得知吃住不成問題、只缺禦寒衣物後，昨天在同鄉聊天群組發起勸募，希望大家拿出家中不需要的男性衣物，幫助受難同鄉渡難關。

桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青表示，移工們雖然吃住不是問題，包商業者也有致贈慰問金，但許多人白天要上班，根本沒時間買衣服，所以才會發起行動，沒想到那麼多人響應。

今天下午3時30分，綠線工程包商基地可見熱心民眾魚貫而入，人手一大包衣物要捐，也有人用推車運棉被，國民黨桃園市議員張碩芳和民眾黨桃園市黨部主委林秋霖也分別現身隊伍中，7、8箱的生活物資塞滿坐車後座與行李箱。

移工業者表示，昨晚就有民眾陸續送物資到基地，已發每人2套衣物給移工們禦寒，感謝民眾愛心，目前物資也都充足，整理後會善加利用。

桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影
桃園一處移工宿舍大火，上百人卻禦寒衣物，在台同鄉、桃園市新移民女性關懷協會吳秉蓉發起募資行動，獲不分國籍、黨派及族群人士響應。記者陳俊智／攝影

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