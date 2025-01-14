桃園角板山梅花這周9成花況最美 旅繪角板山踏青好去處

農曆農節將近，桃園市政府觀光旅遊局規畫2025探索北橫冬季遊程，角板山行館景點及梅花季帶動角板山賞梅人潮後，市府風景管理處今天下表表示，角板山梅花季結束，梅花花況僅約5、6成，這周六日梅花盛開達8、9成，還有角板山「旅繪角板山」開展，正是民眾、情侶戶外踏青好去處。

市府觀旅局長周柏吟表示，梅花季9天活動結束，帶來13.5萬人次賞花，隨著天氣回暖，角板山梅花花況約5、6成左右，如今正值梅園梅花綻放，尚未造訪遊客把握這周梅花盛開最佳賞花期，來角板山行館園區踏雪尋梅，回程可攜帶角板山形象商圈、枕頭山魅力商圈的在地伴手禮捎給親朋春節賀禮。

市府風管處角板山行館園區重新整修後，去年底全面開放角板山行館、樟腦收納所及回字館推出「旅繪角板山」常設展覽，融合藝術家心血合展示，本月起開放，遊客透過曾經到訪角板山的藝術家展示，感受角板山行館景點的歷史與美景。

風景處長廖育儀表示，角板山園區3棟館舍包括樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館重新佈展，導入現代互動科技及藝術的展示，帶給民眾不同角度體會角板山人文風景，並邀請知名繪圖師鄭培哲將3棟展館，以旅繪角板山視角，繪製藝術家眼中的角板山建築景色。