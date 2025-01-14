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桃園角板山梅花這周9成花況最美 旅繪角板山踏青好去處
農曆農節將近，桃園市政府觀光旅遊局規畫2025探索北橫冬季遊程，角板山行館景點及梅花季帶動角板山賞梅人潮後，市府風景管理處今天下表表示，角板山梅花季結束，梅花花況僅約5、6成，這周六日梅花盛開達8、9成，還有角板山「旅繪角板山」開展，正是民眾、情侶戶外踏青好去處。
市府觀旅局長周柏吟表示，梅花季9天活動結束，帶來13.5萬人次賞花，隨著天氣回暖，角板山梅花花況約5、6成左右，如今正值梅園梅花綻放，尚未造訪遊客把握這周梅花盛開最佳賞花期，來角板山行館園區踏雪尋梅，回程可攜帶角板山形象商圈、枕頭山魅力商圈的在地伴手禮捎給親朋春節賀禮。
市府風管處角板山行館園區重新整修後，去年底全面開放角板山行館、樟腦收納所及回字館推出「旅繪角板山」常設展覽，融合藝術家心血合展示，本月起開放，遊客透過曾經到訪角板山的藝術家展示，感受角板山行館景點的歷史與美景。
風景處長廖育儀表示，角板山園區3棟館舍包括樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館重新佈展，導入現代互動科技及藝術的展示，帶給民眾不同角度體會角板山人文風景，並邀請知名繪圖師鄭培哲將3棟展館，以旅繪角板山視角，繪製藝術家眼中的角板山建築景色。
樟腦收納場事務所以「腦寮，樟腦，旅繪風景」主軸，空間展示旅繪角板山、角板山樟腦產業、樟樹之島、藝想角板山；角板山行館以「蔣公遊記，沉浸劇場」主軸，空間展示名人來訪、山水演畫、走入山水、鳥瞰角板山；回字館主以「吳炫三，當代藝術」主軸，空間展示藝術對話吳炫三、源於土地的創作、角板山雕塑公園。民眾可欣賞藝術之美，拍照打卡留下回憶，也是春節假期戶外踏青好去處。
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