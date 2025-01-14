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桃園蘆竹二號社宅三年一約將到期 逾2成5空屋可望釋出

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市蘆竹二號社宅3年一期租約將滿，可望有數十間空房釋出。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市蘆竹二號社宅3年一期租約將滿，可望有數十間空房釋出。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市蘆竹二號社宅今年6月將滿3年一期租約，目前216戶有158戶打算續約，但關切租金是否調漲；桃園住宅發展處長邱英哲表示，依家戶人均所得分級標準，一、二級今年至2028年凍漲，三至六級則微調10%到30%，若民眾只續租1年，調幅就落在3%到10%。

邱英哲表示，社宅的興建、經營成本不低，但持續興建並供給低於市價租金的社宅，是市府重要政策，全市去年有6案開工，今明2年也會持續推案。

住宅發展處為提升社宅服務品質，每月巡迴各社宅與住戶溝通，近日蘆竹二號社宅3年一期租約將滿，有7成3住戶想續住，但也關心租金問題，怕漲太多無法負擔。

邱英哲表示，依照社會住宅審議委員會決議，蘆竹二號社宅住戶的家戶人均所得低於桃園每人每月最低生活費1萬6768元，租金凍漲，家戶人均所得是最低生活費1倍以上者，每戶租金調整10%到30%，分3年跳漲，因此續租一年者調幅就在3%到10%中間。

關於租金調整，蘆竹二號租戶普遍能接受，但覺得住宅品質要顧好。另外，也有民眾關心未來約滿無法續租要何去何從。

邱英哲表示，住宅處每月都有舉辦社宅座談會，屆時都會向住戶介紹包租代管與租金補貼申請方式，社宅租期屆滿或有覓屋需求者，都可以洽住宅處媒介租屋。

住戶 桃園 社宅

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